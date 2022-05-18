Грозы в Челябинскую область придут 21 мая, а снег — в ночь на 22 мая Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На выходных в Челябинской области резко ухудшится погода. Начавшиеся 21 мая грозы на следующий день сменятся мокрым снегом, следует из прогноза регионального ЦГМС,

«В субботу, 21 мая, в Челябинской ожидается облачная погода, кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. В ночь на воскресенье, 22 мая, пройдут кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Днем они перейдут в обычные дожди», — пояснили URA.RU в гидрометцентре.

Днем синоптики обещают температуру 8-13 градусов, по ночам — плюс 2-7 градусов. В ночь на воскресенье опустится до нуля градусов. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Следующая неделя в Челябинской области также обещает быть холодной.