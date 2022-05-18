18 мая 2022

Челябинскую область накроют грозы и снег. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Майский снегопад. Екатеринбург, снег, снегопад, горожане, пешеходы, плохая погода, мокрый снег
Грозы в Челябинскую область придут 21 мая, а снег — в ночь на 22 мая Фото:

На выходных в Челябинской области резко ухудшится погода. Начавшиеся 21 мая грозы на следующий день сменятся мокрым снегом, следует из прогноза регионального ЦГМС,

«В субботу, 21 мая, в Челябинской ожидается облачная погода, кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. В ночь на воскресенье, 22 мая, пройдут кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Днем они перейдут в обычные дожди», — пояснили URA.RU в гидрометцентре.

Днем синоптики обещают температуру 8-13 градусов, по ночам — плюс 2-7 градусов. В ночь на воскресенье опустится до нуля градусов. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Следующая неделя в Челябинской области также обещает быть холодной.

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На выходных в Челябинской области резко ухудшится погода. Начавшиеся 21 мая грозы на следующий день сменятся мокрым снегом, следует из прогноза регионального ЦГМС, «В субботу, 21 мая, в Челябинской ожидается облачная погода, кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. В ночь на воскресенье, 22 мая, пройдут кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Днем они перейдут в обычные дожди», — пояснили URA.RU в гидрометцентре. Днем синоптики обещают температуру 8-13 градусов, по ночам — плюс 2-7 градусов. В ночь на воскресенье опустится до нуля градусов. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Следующая неделя в Челябинской области также обещает быть холодной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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