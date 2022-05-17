В Челябинскую область надолго придет похолодание. Скрин

18 мая 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Конец мая в Челябинской области будет холодным и дождливым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Похолодание начнется в Челябинской области с 19 мая и задержится практически на неделю. Это следует из прогноза на сайте Realmeteo. С четверга, 19 мая, температура в регионе упадет с 17-19 градусов до 12-13 градусов. Спустя два дня — с 21 мая — похолодание продолжится. Практически неделю — 21, 22, 23, 24 и 25 мая — столбик термометра днем не будет подниматься выше 10 градусов. Самой прохладной станет суббота, 21 мая — на фоне сильных дождей днем похолодает до 7 градусов. Еще холоднее будут ночи: температура будет колебаться в пределах 2-6 градусов. Потепление, предсказывают синоптики, начнется перед следующими выходными. 26 и 27 мая температура поднимется до 14-15 градусов. Периодически будут идти дожди. Дальше прогноз не «заглядывает». Скрин: сайт Realmeteo

Похолодание начнется в Челябинской области с 19 мая и задержится практически на неделю. Это следует из прогноза на сайте Realmeteo. С четверга, 19 мая, температура в регионе упадет с 17-19 градусов до 12-13 градусов. Спустя два дня — с 21 мая — похолодание продолжится. Практически неделю — 21, 22, 23, 24 и 25 мая — столбик термометра днем не будет подниматься выше 10 градусов. Самой прохладной станет суббота, 21 мая — на фоне сильных дождей днем похолодает до 7 градусов. Еще холоднее будут ночи: температура будет колебаться в пределах 2-6 градусов. Потепление, предсказывают синоптики, начнется перед следующими выходными. 26 и 27 мая температура поднимется до 14-15 градусов. Периодически будут идти дожди. Дальше прогноз не «заглядывает».