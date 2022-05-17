17 мая 2022

В Челябинскую область надолго придет похолодание. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Конец мая в Челябинской области будет холодным и дождливым Фото:

Похолодание начнется в Челябинской области с 19 мая и задержится практически на неделю. Это следует из прогноза на сайте Realmeteo.

С четверга, 19 мая, температура в регионе упадет с 17-19 градусов до 12-13 градусов. Спустя два дня — с 21 мая — похолодание продолжится. Практически неделю — 21, 22, 23, 24 и 25 мая — столбик термометра днем не будет подниматься выше 10 градусов. Самой прохладной станет суббота, 21 мая — на фоне сильных дождей днем похолодает до 7 градусов. Еще холоднее будут ночи: температура будет колебаться в пределах 2-6 градусов.

Потепление, предсказывают синоптики, начнется перед следующими выходными. 26 и 27 мая температура поднимется до 14-15 градусов. Периодически будут идти дожди. Дальше прогноз не «заглядывает».

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Похолодание начнется в Челябинской области с 19 мая и задержится практически на неделю. Это следует из прогноза на сайте Realmeteo. С четверга, 19 мая, температура в регионе упадет с 17-19 градусов до 12-13 градусов. Спустя два дня — с 21 мая — похолодание продолжится. Практически неделю — 21, 22, 23, 24 и 25 мая — столбик термометра днем не будет подниматься выше 10 градусов. Самой прохладной станет суббота, 21 мая — на фоне сильных дождей днем похолодает до 7 градусов. Еще холоднее будут ночи: температура будет колебаться в пределах 2-6 градусов. Потепление, предсказывают синоптики, начнется перед следующими выходными. 26 и 27 мая температура поднимется до 14-15 градусов. Периодически будут идти дожди. Дальше прогноз не «заглядывает».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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