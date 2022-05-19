В Гидрометцентре заявили о снеге и заморозках в регионах России

19 мая 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

20 и 21 мая мокрый снег ожидается в Кировской области, Пермском крае, Удмуртии и ХМАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мокрый снег ожидается 20 и 21 мая в Кировской области, Пермском крае, Удмуртии, ХМАО. Связано это с установившимся в регионах циклоном, который накапливает холодные массы с Арктики. Об этом в беседе с URA.RU рассказала завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. «Мокрый снег может пойти уже в ближайшее время, 20, 21 мая, коснется это Предуралья, Пермского края, Удмуртии, Кировской области, ХМАО. Ожидается, что температура воздуха ночью составит около 0 градуса и до -3, днем от +3 до +10. Связано похолодание с циклоном, у которого в западной части распространяется воздух с Арктических морей, с Приполярья. 20, 21 мая ожидаются заморозки, ночью до 0 градусов, в центральных областях России, касается это в основном северной части Московской области. В целом, холодная погода сохраняется в столице России, температура отстает от климатической нормы. Потепление откладывается чуть ли не до конца мая», — подчеркнула Людмила Паршина. По словам собеседника агентства, в Свердловской, Челябинской, Курганской области, ожидается похолодание в конце мая. «С 23 мая придет южный циклон с дождями и потеплением. Осадки ожидаются умеренные, порой сильные. И со второй половины недели, с 25 мая, после ухода циклона в регионы придет похолодание. То есть произойдет такое колебание температур», — объяснила Паршина.

Мокрый снег ожидается 20 и 21 мая в Кировской области, Пермском крае, Удмуртии, ХМАО. Связано это с установившимся в регионах циклоном, который накапливает холодные массы с Арктики. Об этом в беседе с URA.RU рассказала завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. «Мокрый снег может пойти уже в ближайшее время, 20, 21 мая, коснется это Предуралья, Пермского края, Удмуртии, Кировской области, ХМАО. Ожидается, что температура воздуха ночью составит около 0 градуса и до -3, днем от +3 до +10. Связано похолодание с циклоном, у которого в западной части распространяется воздух с Арктических морей, с Приполярья. 20, 21 мая ожидаются заморозки, ночью до 0 градусов, в центральных областях России, касается это в основном северной части Московской области. В целом, холодная погода сохраняется в столице России, температура отстает от климатической нормы. Потепление откладывается чуть ли не до конца мая», — подчеркнула Людмила Паршина. По словам собеседника агентства, в Свердловской, Челябинской, Курганской области, ожидается похолодание в конце мая. «С 23 мая придет южный циклон с дождями и потеплением. Осадки ожидаются умеренные, порой сильные. И со второй половины недели, с 25 мая, после ухода циклона в регионы придет похолодание. То есть произойдет такое колебание температур», — объяснила Паршина.