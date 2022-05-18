Глава НОВАТЭКа рассказал о влиянии санкций на проект в ЯНАО

Леонид Михельсон выступил на площадке форума «Новые горизонты» Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Компания НОВАТЭК не планирует менять планы по сроку ввода проекта «Арктик СПГ-2» в эксплуатацию. Об этом сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон, выступая на экономической площадке форума «Новые горизонты».

«Мы в партнерстве с определенными компаниями, построили „Ямал СПГ“. И все те же партнеры — слаженный большой международный коллектив реализует уникальный, я считаю, проект „Арктик СПГ 2“. Нам удается как-то побеждать эти сложности и пока мы планов по сроку ввода не меняем», — рассказал Михельсон.

Так же председатель правления рассказал, что подал иск в суд из-за санкций Польши в отношении дочерней фирмы НОВАТЭКа «Novatek Green Energy». Сейчас дело рассматривает суд ЕС.

Ранее URA.RU упоминало, что Польша забрала газовую инфраструктуру дочерней фирмы НОВАТЭКА. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил передать сети «дочки» НОВАТЭКа в пользование местным госкомпаниям.

Напомним, что Евросоюз, США, Англия и ряд других стран ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Российские власти говорят, что эти санкции имеют негативные последствия и для стран, которые их вводят. Нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии например, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.