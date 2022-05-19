Доброволец из Слобо-Туринского района (Свердловская область) Владислав Ерахтин погиб на Украине. У 38-летнего мужчины остались жена и трое детей. Родные погибшего десантника рассказали URA.RU, почему свердловчанин вызвался участвовать в спецоперации.
«Отправился добровольцем, потому что считал своим долгом. Во время спецоперации служил в войсках ВДВ. Погиб Владислав 3 мая в Запорожье, в селе Любимовка», — объяснил брат Владислава Ерахтина, Анатолий.
Со слов земляков, уезжая, Ерахтин попросил семью: «Если со мной что-то случится, похороните рядом с отцом». Его воля была исполнена, мужчину похоронили 18 мая в родном селе Сладковское. У погибшего остались жена и трое детей.
Спецоперация на Украине идет с 24 февраля. По заявлению главы России Владимира Путина, основные цели операции — денацификация, демилитаризация и помощь республикам Донбасса. Одним из главных событий последних дней стало то, что боевики, прятавшиеся в подвалах «Азовстали» в Мариуполе, начали массово сдаваться в плен российским войскам. На данный момент с территории завода вышли около двух тысяч украинских военных.
Владислав не хотел оставаться в стороне и отправился на спецоперацию
Фото: соцсети
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Доброволец из Слобо-Туринского района (Свердловская область) Владислав Ерахтин погиб на Украине. У 38-летнего мужчины остались жена и трое детей. Родные погибшего десантника рассказали URA.RU, почему свердловчанин вызвался участвовать в спецоперации. «Отправился добровольцем, потому что считал своим долгом. Во время спецоперации служил в войсках ВДВ. Погиб Владислав 3 мая в Запорожье, в селе Любимовка», — объяснил брат Владислава Ерахтина, Анатолий. Со слов земляков, уезжая, Ерахтин попросил семью: «Если со мной что-то случится, похороните рядом с отцом». Его воля была исполнена, мужчину похоронили 18 мая в родном селе Сладковское. У погибшего остались жена и трое детей. Спецоперация на Украине идет с 24 февраля. По заявлению главы России Владимира Путина, основные цели операции — денацификация, демилитаризация и помощь республикам Донбасса. Одним из главных событий последних дней стало то, что боевики, прятавшиеся в подвалах «Азовстали» в Мариуполе, начали массово сдаваться в плен российским войскам. На данный момент с территории завода вышли около двух тысяч украинских военных.