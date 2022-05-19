Доктор наук рассказал, чем опасна постоянная сонливость по утрам

20 мая 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Частая сонливость по утрам может говорить о нарушениях в работе организма Фото: Александр Елизаров © URA.RU Постоянная сонливость по утрам может оказаться признаком ряда нарушений в работе щитовидной железы и других болезней эндокринной, сердечно-сосудистой системы, даже головного мозга. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Причиной постоянной сонливости по утрам могут быть нарушения со стороны эндокринной, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, начиная с шейного остеохондроза, при котором возникают сбои в кровообращении, и заканчивая проблемами головного мозга. Нередко причиной этого явления могут стать и заболевания щитовидной железы, и расстройства гликемического обмена — преддиабет. При нем нарушение чувствительности к инсулину сопровождается слабостью и повышенной сонливостью. Причем, анализы могут показать, что на первый взгляд все хорошо, а эти симптомы, плюс раздражительность, повышенный аппетит, увеличение массы тела проявляются на ранних стадиях», — объяснил Сергей Токарев. Доктор наук подчеркнул, что частая сонливость по утрам должна быть поводом обратиться к врачу. «Частая сонливость по утрам — не повод пить кофе, а повод бежать к врачу. Однако, стоит добавить, что иногда это все является следствием обычного недосыпа. Когда наши граждане ложатся в два часа ночи, листая telegram, просматривая ролики в соцсетях, а потом удивляются, почему по утрам у них болит голова и хочется спать, таким людям нужно в первую очередь наладить режим дня, обеспечить максимальную продолжительность сна и наконец начать высыпаться!», — подытожил Токарев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Постоянная сонливость по утрам может оказаться признаком ряда нарушений в работе щитовидной железы и других болезней эндокринной, сердечно-сосудистой системы, даже головного мозга. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Причиной постоянной сонливости по утрам могут быть нарушения со стороны эндокринной, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, начиная с шейного остеохондроза, при котором возникают сбои в кровообращении, и заканчивая проблемами головного мозга. Нередко причиной этого явления могут стать и заболевания щитовидной железы, и расстройства гликемического обмена — преддиабет. При нем нарушение чувствительности к инсулину сопровождается слабостью и повышенной сонливостью. Причем, анализы могут показать, что на первый взгляд все хорошо, а эти симптомы, плюс раздражительность, повышенный аппетит, увеличение массы тела проявляются на ранних стадиях», — объяснил Сергей Токарев. Доктор наук подчеркнул, что частая сонливость по утрам должна быть поводом обратиться к врачу. «Частая сонливость по утрам — не повод пить кофе, а повод бежать к врачу. Однако, стоит добавить, что иногда это все является следствием обычного недосыпа. Когда наши граждане ложатся в два часа ночи, листая telegram, просматривая ролики в соцсетях, а потом удивляются, почему по утрам у них болит голова и хочется спать, таким людям нужно в первую очередь наладить режим дня, обеспечить максимальную продолжительность сна и наконец начать высыпаться!», — подытожил Токарев.