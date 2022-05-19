NYT: США попытаются лишить Россию доходов от нефти

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США хотят наказывать иностранных покупателей нефти за несоблюдение ограничений Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Администрация президента США разрабатывает план для лишения России доходов от нефти, предлагается ввести потолок цен на нефть и принять другие меры. Об этом сообщает газета New York Times.

«Предлагаемые меры включают в себя ограничение цен на российскую нефть, подкрепленное так называемыми вторичными санкциями, которые будут наказывать иностранных покупателей, не соблюдающих ограничения США, блокируя им возможность вести дела с американскими компаниями и компаниями стран-партнеров», — пишет New York Times. Иностранные банки хотят обязать переводить деньги за нефть из России на эскроу-счета под угрозой санкций.

Среди инициатив также перекрыть России доступ к платежам за нефть. В случае одобрения таких мер Россия сможет получить доступ к платежам за свою нефть только для приобретения товаров первой необходимости.

Страны Запада вводят против России санкции из-за спецоперации РФ на Украине. В США уже заявляли об отказе от российской нефти и газа. Власти РФ отмечали, что предыдущие ограничения негативно повлияли и на страны, которые вводят их. В США возросла стоимость бензина и выросла инфляция, а также рекордно упал рейтинг президента США Джо Байдена.

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Администрация президента США разрабатывает план для лишения России доходов от нефти, предлагается ввести потолок цен на нефть и принять другие меры. Об этом сообщает газета New York Times. «Предлагаемые меры включают в себя ограничение цен на российскую нефть, подкрепленное так называемыми вторичными санкциями, которые будут наказывать иностранных покупателей, не соблюдающих ограничения США, блокируя им возможность вести дела с американскими компаниями и компаниями стран-партнеров», — пишет New York Times. Иностранные банки хотят обязать переводить деньги за нефть из России на эскроу-счета под угрозой санкций. Среди инициатив также перекрыть России доступ к платежам за нефть. В случае одобрения таких мер Россия сможет получить доступ к платежам за свою нефть только для приобретения товаров первой необходимости. Страны Запада вводят против России санкции из-за спецоперации РФ на Украине. В США уже заявляли об отказе от российской нефти и газа. Власти РФ отмечали, что предыдущие ограничения негативно повлияли и на страны, которые вводят их. В США возросла стоимость бензина и выросла инфляция, а также рекордно упал рейтинг президента США Джо Байдена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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