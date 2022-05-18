В ХМАО увеличили количество бюджетных мест в вузах

В этом году в вузы ХМАО поступят 3 тысячи студентов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В вузах ХМАО выросло число бюджетных мест. В этом году за счет регионального бюджета получать высшее образование будут порядка 200 человек. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин.

«Каждый год мы повышаем [количество бюджетных мест] за счет регионального бюджета. Ежегодно повышаем примерно на 100 с чем-то человек. В этом году будет больше. Примерно 200 человек», — добавил Дренин.

Распределят места между тремя региональными вузами: «Сургутским государственным университетом», «Сургутским государственным педагогическим университетом» и «Ханты-Мансийской государственной медицинской академией». Всего же, по словам директора окружного департамента образования, в этом году в высшие учебные заведения Югры поступят три тысячи первокурсников. Речь идет о трех региональных и двух федеральных вузах.

Ранее URA.RU сообщало о том, что российским вузам на 2022 год выделили 588 тысяч бюджетных мест. Это на 11 тысяч больше, чем годом ранее.