18 мая 2022

В ХМАО увеличили количество бюджетных мест в вузах

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад студентов. Сургут, парад студентов
В этом году в вузы ХМАО поступят 3 тысячи студентов Фото:

В вузах ХМАО выросло число бюджетных мест. В этом году за счет регионального бюджета получать высшее образование будут порядка 200 человек. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин.

«Каждый год мы повышаем [количество бюджетных мест] за счет регионального бюджета. Ежегодно повышаем примерно на 100 с чем-то человек. В этом году будет больше. Примерно 200 человек», — добавил Дренин.

Распределят места между тремя региональными вузами: «Сургутским государственным университетом», «Сургутским государственным педагогическим университетом» и «Ханты-Мансийской государственной медицинской академией». Всего же, по словам директора окружного департамента образования, в этом году в высшие учебные заведения Югры поступят три тысячи первокурсников. Речь идет о трех региональных и двух федеральных вузах.

Ранее URA.RU сообщало о том, что российским вузам на 2022 год выделили 588 тысяч бюджетных мест. Это на 11 тысяч больше, чем годом ранее.

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В вузах ХМАО выросло число бюджетных мест. В этом году за счет регионального бюджета получать высшее образование будут порядка 200 человек. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин. «Каждый год мы повышаем [количество бюджетных мест] за счет регионального бюджета. Ежегодно повышаем примерно на 100 с чем-то человек. В этом году будет больше. Примерно 200 человек», — добавил Дренин. Распределят места между тремя региональными вузами: «Сургутским государственным университетом», «Сургутским государственным педагогическим университетом» и «Ханты-Мансийской государственной медицинской академией». Всего же, по словам директора окружного департамента образования, в этом году в высшие учебные заведения Югры поступят три тысячи первокурсников. Речь идет о трех региональных и двух федеральных вузах. Ранее URA.RU сообщало о том, что российским вузам на 2022 год выделили 588 тысяч бюджетных мест. Это на 11 тысяч больше, чем годом ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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