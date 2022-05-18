18 мая 2022

По мосту через Обь в районе Сургута запретят ездить по ночам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , мост сургут
Мост будут закрывать каждые сутки с 1 ночи до 4 утра Фото:

На мосту через Обь в районе Сургута с 20 по 27 июня каждую ночь будут перекрывать движение. Об этом URA.RU сообщили в управлении автомобильных дорог Югры.

«На автомобильной дороге Нефтеюганск — Сургут будут проводиться работы по обследованию моста. В этой связи ежесуточно с 1:00 до 04:00 будет полностью перекрываться движение автотранспорта по мосту», — говорится в сообщении.

Сургутский мост — единственный подобный объект в этом районе. Он соединяет автотранспортное сообщение города с другими муниципалитетами Югры.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО назвали сроки сдачи второго моста через Обь. Его построит компания депутата из Тюмени.

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На мосту через Обь в районе Сургута с 20 по 27 июня каждую ночь будут перекрывать движение. Об этом URA.RU сообщили в управлении автомобильных дорог Югры. «На автомобильной дороге Нефтеюганск — Сургут будут проводиться работы по обследованию моста. В этой связи ежесуточно с 1:00 до 04:00 будет полностью перекрываться движение автотранспорта по мосту», — говорится в сообщении. Сургутский мост — единственный подобный объект в этом районе. Он соединяет автотранспортное сообщение города с другими муниципалитетами Югры. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО назвали сроки сдачи второго моста через Обь. Его построит компания депутата из Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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