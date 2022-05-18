По мосту через Обь в районе Сургута запретят ездить по ночам

Мост будут закрывать каждые сутки с 1 ночи до 4 утра Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На мосту через Обь в районе Сургута с 20 по 27 июня каждую ночь будут перекрывать движение. Об этом URA.RU сообщили в управлении автомобильных дорог Югры.

«На автомобильной дороге Нефтеюганск — Сургут будут проводиться работы по обследованию моста. В этой связи ежесуточно с 1:00 до 04:00 будет полностью перекрываться движение автотранспорта по мосту», — говорится в сообщении.

Сургутский мост — единственный подобный объект в этом районе. Он соединяет автотранспортное сообщение города с другими муниципалитетами Югры.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО назвали сроки сдачи второго моста через Обь. Его построит компания депутата из Тюмени.