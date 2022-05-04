Власти ХМАО назвали сроки сдачи второго моста через Обь. Его построит компания депутата из Тюмени

04 мая 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Второй мост через Обь должен начать строиться уже в 2022 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти ХМАО заключили государственный контракт с компанией «Мострострой-11» на строительство второго моста через Обь в районе Сургута. Он должен быть возведен за четыре года. Об этом сообщается на сайте органов государственной власти ХМАО. «Цена контракта — 60,9 миллиарда рублей. Срок исполнения — февраль 2026 года. Общая протяженность моста составит практически 46 километров», — добавили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута — один из важнейших инфраструктурных объектов, обеспечивающих развитие транспортной доступности не только Югры, но и Арктических территорий. Проект строительства моста будет реализован в составе федерального комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Новый мост станет частью федеральных транспортных коридоров «Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард» и «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск», которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений «Арктика — Азия» и Северный широтный ход. Ранее URA.RU сообщало, что строить объект будет компания «Мострострой-11», генеральным директором которой является депутат Тюменской областной Думы Николай Руссу. Заказчиком выступает казенное учреждение югорских властей «Управление автомобильных дорог». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Власти ХМАО заключили государственный контракт с компанией «Мострострой-11» на строительство второго моста через Обь в районе Сургута. Он должен быть возведен за четыре года. Об этом сообщается на сайте органов государственной власти ХМАО. «Цена контракта — 60,9 миллиарда рублей. Срок исполнения — февраль 2026 года. Общая протяженность моста составит практически 46 километров», — добавили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута — один из важнейших инфраструктурных объектов, обеспечивающих развитие транспортной доступности не только Югры, но и Арктических территорий. Проект строительства моста будет реализован в составе федерального комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Новый мост станет частью федеральных транспортных коридоров «Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард» и «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск», которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений «Арктика — Азия» и Северный широтный ход. Ранее URA.RU сообщало, что строить объект будет компания «Мострострой-11», генеральным директором которой является депутат Тюменской областной Думы Николай Руссу. Заказчиком выступает казенное учреждение югорских властей «Управление автомобильных дорог».