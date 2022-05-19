Депутаты хотят наделить Путина новыми полномочиями на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимиру Путину предлагают устанавливать временные администрации на освобожденных территориях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила наделить новыми полномочиями президента РФ Владимира Путина. По мнению депутатов, он должен устанавливать временные администрации на территориях, освобожденных в ходе спецоперации РФ на Украине. О новом законопроекте сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Вопрос создания временных администраций на территориях проведения миротворческих операций в российском законодательстве никак не регламентируется. В связи с этим партия „Справедливая Россия — За правду“ предлагает наделить такими полномочиями президента РФ», — приводятся слова Сергея Миронова в пресс-релизе, поступившем на почту URA.RU.

По словам политика, «Справедливая Россия» уже внесла соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. По словам Миронова, временная администрация должна будет вести деятельности по обеспечению основных прав и свобод человека. Такие власти должны поддерживать безопасность, общественный порядок, а также предоставлять социальную защиту населению.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. С середины марта российские военные контролируют Херсонскую область. Власти региона хотят обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о вступлении в состав России. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов также заявил, что Херсонская и Запорожская области могут выйти из состава Украины, а после присоединиться к РФ. В этих регионах уже начали переходить на российские рубли.

Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила наделить новыми полномочиями президента РФ Владимира Путина. По мнению депутатов, он должен устанавливать временные администрации на территориях, освобожденных в ходе спецоперации РФ на Украине. О новом законопроекте сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Вопрос создания временных администраций на территориях проведения миротворческих операций в российском законодательстве никак не регламентируется. В связи с этим партия „Справедливая Россия — За правду“ предлагает наделить такими полномочиями президента РФ», — приводятся слова Сергея Миронова в пресс-релизе, поступившем на почту URA.RU. По словам политика, «Справедливая Россия» уже внесла соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. По словам Миронова, временная администрация должна будет вести деятельности по обеспечению основных прав и свобод человека. Такие власти должны поддерживать безопасность, общественный порядок, а также предоставлять социальную защиту населению. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. С середины марта российские военные контролируют Херсонскую область. Власти региона хотят обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о вступлении в состав России. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов также заявил, что Херсонская и Запорожская области могут выйти из состава Украины, а после присоединиться к РФ. В этих регионах уже начали переходить на российские рубли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...