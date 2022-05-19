Минобороны РФ отказалось считать Z и V официальными символами

19 мая 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Символы Z и V являются неофициальной символикой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны РФ не считают Z и V официальными воинскими символами. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который получил ответ на запрос от Минобороны. «Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки. Надеюсь, кому-то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов», — написал Ступин в своем telegram-канале со ссылкой ответ Минобороны РФ. Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что уничтожение неофициальной символики спецоперации могут оценить как хулиганство или дискредитацию вооруженных сил России. По его словам, вопрос символики спецоперации на Украине является сложным. «И если эти буквы размещаются в поддержку спецоперации, пусть даже не как официальные символы, то люди, которые их закрашивают и прочее — они же не с буквами борются, а именно с символами. Таким образом они хотят выразить неуважение или, как они это называют, протест против нашей спецоперации, а это уже немножко другое», — сказал Аграновский «Ридусу». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ранее в Минобороны РФ объясняли значение символов V и Z на военной технике. Это расшифровывается как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена». В связи с этих символы начали размещать в публичных местах в качестве поддержки спецоперации.

В Минобороны РФ не считают Z и V официальными воинскими символами. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который получил ответ на запрос от Минобороны. «Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки. Надеюсь, кому-то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов», — написал Ступин в своем telegram-канале со ссылкой ответ Минобороны РФ. Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что уничтожение неофициальной символики спецоперации могут оценить как хулиганство или дискредитацию вооруженных сил России. По его словам, вопрос символики спецоперации на Украине является сложным. «И если эти буквы размещаются в поддержку спецоперации, пусть даже не как официальные символы, то люди, которые их закрашивают и прочее — они же не с буквами борются, а именно с символами. Таким образом они хотят выразить неуважение или, как они это называют, протест против нашей спецоперации, а это уже немножко другое», — сказал Аграновский «Ридусу». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ранее в Минобороны РФ объясняли значение символов V и Z на военной технике. Это расшифровывается как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена». В связи с этих символы начали размещать в публичных местах в качестве поддержки спецоперации.