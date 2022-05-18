Курганцы создали сжигатель отходов, который заменит импортные

Новый сжигатель отходов сможет за час утилизировать до 150 килограмм мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На Курганском заводе комплексных технологий разработали устройство для термического сжигания отходов, которое заменит импортные аналоги. Об этом сообщил гендиректор завода Наркис Галиаскаров.

«Для нас сейчас является приоритетным направление по мусоросортировке, мусоропереработке. <…> Аналогичные изделия есть в Европе, но недружественные страны со своими санкциями сами себе навредили, <…> открыли дорогу нам. Специалистами группы компаний „Интертехэлектро“ и работниками нашего предприятия КЗКТ с нуля разработано изделие — устройство для термического сжигания отходов — БМК-150», — рассказал Галиаскаров ТАСС.

Он объяснил, что БМК-150 прошло все испытания и получило сертификат об экологической безопасности. Оборудование способно за час утилизировать до 150 килограмм твердых коммунальных отходов. Гендиректор завода сообщил, что также были разработаны специальные конвейеры, мусоросортировочные кабины, техника для переработки мусора через компостирование и мусороперегрузочный ковш, которого на российском рынке, по словам Галиаскарова, пока нет. Он добавил, что первые заказы уже были получены.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. В России власти на на всех уровнях ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на местных производителей.