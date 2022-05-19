Оскорбившего волейболистку «Уралочки» тренера строго наказали. «Приносить извинения отказался»

19 мая 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Федерация волейбола вынесла вердикт тренеру «Локомотива» Фото: Анна Майорова © URA.RU Тренер волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков, назвавший «обезьяной» кубинскую спортсменку «Уралочки» Айламе Монталво, дисквалифицирован на два года. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола, сообщается на сайте организации. «Дисциплинарная комиссия постановила признать Воронкова виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника. Комиссия посчитала целесообразным применить санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет», — говорится в официальном заявлении федерации. В решении указано, что «Локомотив» и Воронков «принципиально отказались» приносить извинения «Уралочке» и лично Монталво. Окончательно решение в отношении тренера будет принято исполкомом федерации 31 мая. Скандал с участием Воронкова разгорелся 12 мая после матча чемпионата России между «Локомотивом» (Калининград) и «Уралочкой» (Екатеринбург). Общаясь со своими подопечными во время игры, тренер назвал «обезьяной» кубинку Айламе Монталво. Момент попал на видео. Сама волейболистка в ответ заявила, что гордится своим цветом кожи и своей национальностью. Ее поддерживали телеведущие Ксения Собчак и Дмитрий Губерниев, а также министр спорта РФ Олег Матыцин.

Тренер волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков, назвавший «обезьяной» кубинскую спортсменку «Уралочки» Айламе Монталво, дисквалифицирован на два года. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола, сообщается на сайте организации. «Дисциплинарная комиссия постановила признать Воронкова виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника. Комиссия посчитала целесообразным применить санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет», — говорится в официальном заявлении федерации. В решении указано, что «Локомотив» и Воронков «принципиально отказались» приносить извинения «Уралочке» и лично Монталво. Окончательно решение в отношении тренера будет принято исполкомом федерации 31 мая. Скандал с участием Воронкова разгорелся 12 мая после матча чемпионата России между «Локомотивом» (Калининград) и «Уралочкой» (Екатеринбург). Общаясь со своими подопечными во время игры, тренер назвал «обезьяной» кубинку Айламе Монталво. Момент попал на видео. Сама волейболистка в ответ заявила, что гордится своим цветом кожи и своей национальностью. Ее поддерживали телеведущие Ксения Собчак и Дмитрий Губерниев, а также министр спорта РФ Олег Матыцин.