«Сбер» продал Оkko, «СберЗвук» и SberCloud

19 мая 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

«Сбер» продает активы в рамках «актуализации стратегии», заявили в компании Фото: Размик Закарян © URA.RU Группа «Сбер» объявила о продаже онлайн-кинотеатра Okko и ряда других активов своей экосистемы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора Okko Сергея Шишкина. Источник издания сообщил, что «Сбер» также продал другие активы экосистемы: «Сберзвук» ЦРТ, «Эвотор» и SberCloud. «В начале мая 2022-го произошли изменения в структуре владения ООО, в результате которых группа „Сбер“ полностью вышла из состава собственников [Okko]. По итогам сделки группа „Сбер“ не имеет прямых или косвенных рычагов влияния на деятельность компании», — цитирует письмо Сергея Шишкина издание. По словам гендиректора онлайн-кинотеатра, новым собственником стала российская компания, которая не попадает под текущие санкции США. Шишкин уточнил, что для действующих клиентов условия доступа к сервису не изменятся. Представитель «Сбера» сообщил изданию, что продажа активов произошла в рамках «актуализации стратегии». При этом он уточнил, что компания сохранит партнерские отношения с данными сервисами и продолжит реализовывать совместные маркетинговые проекты. Ранее «Сбер» отказался от покупки магазинов «Стокманн» — компания планировала интегрировать универмаги в свою экосистему. Предполагается, что причиной срыва сделки могли стать санкции Запада. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие ограничения из-за спецоперации на Украине. В частности, санкции против «Сбербанка» приняли в Токио. США и Великобритания заморозили активы кредитной организации.

Группа «Сбер» объявила о продаже онлайн-кинотеатра Okko и ряда других активов своей экосистемы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора Okko Сергея Шишкина. Источник издания сообщил, что «Сбер» также продал другие активы экосистемы: «Сберзвук» ЦРТ, «Эвотор» и SberCloud. «В начале мая 2022-го произошли изменения в структуре владения ООО, в результате которых группа „Сбер“ полностью вышла из состава собственников [Okko]. По итогам сделки группа „Сбер“ не имеет прямых или косвенных рычагов влияния на деятельность компании», — цитирует письмо Сергея Шишкина издание. По словам гендиректора онлайн-кинотеатра, новым собственником стала российская компания, которая не попадает под текущие санкции США. Шишкин уточнил, что для действующих клиентов условия доступа к сервису не изменятся. Представитель «Сбера» сообщил изданию, что продажа активов произошла в рамках «актуализации стратегии». При этом он уточнил, что компания сохранит партнерские отношения с данными сервисами и продолжит реализовывать совместные маркетинговые проекты. Ранее «Сбер» отказался от покупки магазинов «Стокманн» — компания планировала интегрировать универмаги в свою экосистему. Предполагается, что причиной срыва сделки могли стать санкции Запада. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие ограничения из-за спецоперации на Украине. В частности, санкции против «Сбербанка» приняли в Токио. США и Великобритания заморозили активы кредитной организации.