Япония приняла санкции против Сбербанка и «Альфа-банка»

12 апреля 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Япония приняла новый пакет дополнительных санкций против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Японские власти приняли дополнительные санкции против почти 400 россиян и 28 организаций, среди которых Сбербанк и «Альфа-банка». Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Японии. Ограничительные меры Японии предусматривают замораживание активов Сбербанка и «Альфа-банка», а также запрет на новые инвестиции в Россию, которые с 12 мая можно будет осуществлять только по особым разрешениям, говорится в пресс-релизе японского МИД. Еще санкции коснутся депутатов Госдумы РФ Валерия Рашкин, Петра Толстого, Леонида Слуцкого, Ирины Яровой и Василия Пискарева. Также под японские санкции попали главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, командующий ВВС Сергей Дронов, главком ВКС Сергей Суровикин и главком сухопутных войск Олег Салюков. Кроме того, в сообщении говорится, что ограничения будут наложены на «супругу и дочь» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и «дочь» президента РФ Владимира Путина. Ранее сообщалось, что японские власти планируют отказаться от закупок угля из России в 2022 году. Евросоюз принял пятый пакет санкций, который заморозил активы ВТБ, «Совкомбанка» и «Открытия». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Японские власти приняли дополнительные санкции против почти 400 россиян и 28 организаций, среди которых Сбербанк и «Альфа-банка». Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Японии. Ограничительные меры Японии предусматривают замораживание активов Сбербанка и «Альфа-банка», а также запрет на новые инвестиции в Россию, которые с 12 мая можно будет осуществлять только по особым разрешениям, говорится в пресс-релизе японского МИД. Еще санкции коснутся депутатов Госдумы РФ Валерия Рашкин, Петра Толстого, Леонида Слуцкого, Ирины Яровой и Василия Пискарева. Также под японские санкции попали главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, командующий ВВС Сергей Дронов, главком ВКС Сергей Суровикин и главком сухопутных войск Олег Салюков. Кроме того, в сообщении говорится, что ограничения будут наложены на «супругу и дочь» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и «дочь» президента РФ Владимира Путина. Ранее сообщалось, что японские власти планируют отказаться от закупок угля из России в 2022 году. Евросоюз принял пятый пакет санкций, который заморозил активы ВТБ, «Совкомбанка» и «Открытия». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».