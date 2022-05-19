Кириенко назвал молодежь РФ целью информационной войны Запада

19 мая 2022 в 22:55 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко выступил на марафоне «Новые горизонты» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад ведет против России информационную войну, целью которой является молодое поколение. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. «Против России идет информационная война, целью которой является молодежь. Те, кто пытаются оболгать Россию, они пытаются разговаривать с молодежью. Поэтому если мы не будем разговаривать с ними, то они будут», — заявил Кириенко, передает корреспондент URA.RU. Кириенко привел в пример видеохостинг TikTok. По его словам, соцсеть долго была вне политики, но затем там стало много «оскорбительного контента» со стороны пользователей из Украины и других стран. «Порадовало, какой ответ дало российское поколение в TikTok возраста от 12 до 15 лет. Ребята стали сами создавать патриотический контент с чувством гордости за свою страну и патриотизмом», — высказался он. Первый замглавы администрации президента РФ также положительно высказался о молодом поколении и заявил, что они активные, самостоятельные, думающие и являются патриотами. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация, отмечал президент России Владимир Путин. В связи с этим соцсети изменили свою политику по отношению к РФ. Ранее видеохостинг YouTube начал удалять каналы государственных российских СМИ. Американская транснациональная холдинговая компания Мета разрешила публиковать призывы к насилию в отношении российских военных в соцсетях Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). В Европе подписали законопроект, принуждающий Google и Facebook удалять информацию, которая не отвечает официальной повестке стран.

Запад ведет против России информационную войну, целью которой является молодое поколение. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. «Против России идет информационная война, целью которой является молодежь. Те, кто пытаются оболгать Россию, они пытаются разговаривать с молодежью. Поэтому если мы не будем разговаривать с ними, то они будут», — заявил Кириенко, передает корреспондент URA.RU. Кириенко привел в пример видеохостинг TikTok. По его словам, соцсеть долго была вне политики, но затем там стало много «оскорбительного контента» со стороны пользователей из Украины и других стран. «Порадовало, какой ответ дало российское поколение в TikTok возраста от 12 до 15 лет. Ребята стали сами создавать патриотический контент с чувством гордости за свою страну и патриотизмом», — высказался он. Первый замглавы администрации президента РФ также положительно высказался о молодом поколении и заявил, что они активные, самостоятельные, думающие и являются патриотами. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация, отмечал президент России Владимир Путин. В связи с этим соцсети изменили свою политику по отношению к РФ. Ранее видеохостинг YouTube начал удалять каналы государственных российских СМИ. Американская транснациональная холдинговая компания Мета разрешила публиковать призывы к насилию в отношении российских военных в соцсетях Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). В Европе подписали законопроект, принуждающий Google и Facebook удалять информацию, которая не отвечает официальной повестке стран.