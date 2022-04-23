Запад принуждает Google вести информационную войну с Россией

24 апреля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Google может потерять миллиарды в случае отказа от выполнения новых правил Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Европе подписали законопроект, принуждающий Google и Facebook удалять контент, не отвечающий официальной информационной повестке государств. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph. В случае невыполнения новых условий, мировые гиганты будут оштрафованы на 6% от мирового дохода. «Законодатели в Брюсселе подписали жесткие правила, чтобы заставить Big Tech компании [Google, Amazon, Facebook, Apple] быстрее удалять незаконный контент со своих платформ и защищать права пользователей в Интернете в рамках серьезного ограничения. Правила означают, что технологические гиганты рискуют быть оштрафованными на сумму до 6% от мирового дохода или банами в ЕС, если они не предпримут никаких действий. Для крупнейших технологических компаний это может означать выплату многомиллиардных штрафов за самые серьезные нарушения», — объяснили в издании. Ранее западные СМИ начали активно поддерживать провокации украинских властей на фоне спецоперации РФ на Украине. Позже компания Google начала удалять из магазина Google Play приложения, принадлежащие российским банкам. Помимо этого, российский суд оштрафовал компанию Google на 7 млн рублей за размещение видеороликов с призывами совершать теракты и диверсии в России, передает «Национальная служба новостей». Протокол на Google составили из-за публикации на видеохостинге YouTube роликов экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) и других неонацистских группировок, уточнили в RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Европе подписали законопроект, принуждающий Google и Facebook удалять контент, не отвечающий официальной информационной повестке государств. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph. В случае невыполнения новых условий, мировые гиганты будут оштрафованы на 6% от мирового дохода. «Законодатели в Брюсселе подписали жесткие правила, чтобы заставить Big Tech компании [Google, Amazon, Facebook, Apple] быстрее удалять незаконный контент со своих платформ и защищать права пользователей в Интернете в рамках серьезного ограничения. Правила означают, что технологические гиганты рискуют быть оштрафованными на сумму до 6% от мирового дохода или банами в ЕС, если они не предпримут никаких действий. Для крупнейших технологических компаний это может означать выплату многомиллиардных штрафов за самые серьезные нарушения», — объяснили в издании. Ранее западные СМИ начали активно поддерживать провокации украинских властей на фоне спецоперации РФ на Украине. Позже компания Google начала удалять из магазина Google Play приложения, принадлежащие российским банкам. Помимо этого, российский суд оштрафовал компанию Google на 7 млн рублей за размещение видеороликов с призывами совершать теракты и диверсии в России, передает «Национальная служба новостей». Протокол на Google составили из-за публикации на видеохостинге YouTube роликов экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) и других неонацистских группировок, уточнили в RT.