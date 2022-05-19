19 мая 2022

Медведев: Россия не будет экспортировать продукты в ущерб себе. «Мы не идиоты»

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Политсовет партии
Медведев исключил экспорт продовольствия в ущерб России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не будет поставлять пшеницу и другие продукты питания на экспорт в ущерб собственному рынку. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России — дело святое», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза добавил, что РФ готова выполнять свои обязательства в полном объеме, но ждет содействия и от своих торговых партнеров, в том числе на международных площадках. « А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой — требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты», — заключил он.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин предсказал мировой голод из-за роста цен на пшеницу. Он отметил, что важно сделать так, чтобы Россия не пострадала и была полностью обеспечена продовольствием. Журнал Der Spiegel сообщал, что голод из-за прекращения экспорта пшеницы грозит Африке и Ближнему Востоку. Россия ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Власти Индии также отказалась экспортировать пшеницу из-за сокращения производства и роста цен.

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Россия не будет поставлять пшеницу и другие продукты питания на экспорт в ущерб собственному рынку. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России — дело святое», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампредседателя Совбеза добавил, что РФ готова выполнять свои обязательства в полном объеме, но ждет содействия и от своих торговых партнеров, в том числе на международных площадках. « А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой — требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты», — заключил он. Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин предсказал мировой голод из-за роста цен на пшеницу. Он отметил, что важно сделать так, чтобы Россия не пострадала и была полностью обеспечена продовольствием. Журнал Der Spiegel сообщал, что голод из-за прекращения экспорта пшеницы грозит Африке и Ближнему Востоку. Россия ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Власти Индии также отказалась экспортировать пшеницу из-за сокращения производства и роста цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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