Медведев: Россия не будет экспортировать продукты в ущерб себе. «Мы не идиоты»

20 мая 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

Медведев исключил экспорт продовольствия в ущерб России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не будет поставлять пшеницу и другие продукты питания на экспорт в ущерб собственному рынку. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России — дело святое», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампредседателя Совбеза добавил, что РФ готова выполнять свои обязательства в полном объеме, но ждет содействия и от своих торговых партнеров, в том числе на международных площадках. « А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой — требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты», — заключил он. Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин предсказал мировой голод из-за роста цен на пшеницу. Он отметил, что важно сделать так, чтобы Россия не пострадала и была полностью обеспечена продовольствием. Журнал Der Spiegel сообщал, что голод из-за прекращения экспорта пшеницы грозит Африке и Ближнему Востоку. Россия ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Власти Индии также отказалась экспортировать пшеницу из-за сокращения производства и роста цен.

Россия не будет поставлять пшеницу и другие продукты питания на экспорт в ущерб собственному рынку. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России — дело святое», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампредседателя Совбеза добавил, что РФ готова выполнять свои обязательства в полном объеме, но ждет содействия и от своих торговых партнеров, в том числе на международных площадках. « А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой — требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты», — заключил он. Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин предсказал мировой голод из-за роста цен на пшеницу. Он отметил, что важно сделать так, чтобы Россия не пострадала и была полностью обеспечена продовольствием. Журнал Der Spiegel сообщал, что голод из-за прекращения экспорта пшеницы грозит Африке и Ближнему Востоку. Россия ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Власти Индии также отказалась экспортировать пшеницу из-за сокращения производства и роста цен.