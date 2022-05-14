Власти Индии запретили вывозить пшеницу из страны

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, посевная, сельскохозяйственная техника, горох, засыпка зерна, сельское хозяйство, посев семян, овес, кормовое зерно, посевные работы, агрохозяйство каменское
Индия является одним из лидеров по эскорту пшеницы Фото:

В Индии запретили экспорт пшеницы из-за сокращения производства и роста цен. Это может привести к росту стоимости пшеницы в мире и ударить по бедным потребителям в Азии и Африке.

«Индия запретила экспорт пшеницы с немедленным вступлением в силу в субботу, всего через несколько дней после заявления о том, что она нацелена на рекордные поставки в этом году. Поскольку палящая жара сократила производство, а местные цены достигли рекордно высокого уровня на фоне высокого экспортного спроса», — пишет Reuters.

Страна разрешит экспорт уже выданных аккредитивов и по запросу стран, которые пытаются «удовлетворить свои потребности в продовольственной безопасности». Покупатели в мире надеялись на поставки пшеницы, так как Индия является второй в мире по ее производству. Экспорт из Черноморского региона резко снизился после начала спецоперации РФ на Украине.

Стоимость пшеницы в Индии рекордно возросла до 25 тысяч рупий за тонну по сравнению с установленной государством минимальной ценой поддержки в 20,1 тысяч рупий. В апреле Индия экспортировала 1,4 млн тонн пшеницы, в мае страна подписала соглашения об экспорте около 1,5 млн тонн. В Индии инфляция достигла восьмилетнего максимума из-за роста цен на продукты и энергоносители.

Некоторым странам может грозить голод из-за возможного прекращения поставок пшеницы из РФ и Украины, писало The Guardian со ссылкой на президента Международного фонда сельскохозяйственного развития Гилберта Хунгбо. Spiegel сообщал, что голод из-за прекращения экспорта пшеницы грозит Африке и Ближнему Востоку. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине, на эти страны приходилось около четверти общих объемов, передает «Ридус».

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В Индии запретили экспорт пшеницы из-за сокращения производства и роста цен. Это может привести к росту стоимости пшеницы в мире и ударить по бедным потребителям в Азии и Африке. «Индия запретила экспорт пшеницы с немедленным вступлением в силу в субботу, всего через несколько дней после заявления о том, что она нацелена на рекордные поставки в этом году. Поскольку палящая жара сократила производство, а местные цены достигли рекордно высокого уровня на фоне высокого экспортного спроса», — пишет Reuters. Страна разрешит экспорт уже выданных аккредитивов и по запросу стран, которые пытаются «удовлетворить свои потребности в продовольственной безопасности». Покупатели в мире надеялись на поставки пшеницы, так как Индия является второй в мире по ее производству. Экспорт из Черноморского региона резко снизился после начала спецоперации РФ на Украине. Стоимость пшеницы в Индии рекордно возросла до 25 тысяч рупий за тонну по сравнению с установленной государством минимальной ценой поддержки в 20,1 тысяч рупий. В апреле Индия экспортировала 1,4 млн тонн пшеницы, в мае страна подписала соглашения об экспорте около 1,5 млн тонн. В Индии инфляция достигла восьмилетнего максимума из-за роста цен на продукты и энергоносители. Некоторым странам может грозить голод из-за возможного прекращения поставок пшеницы из РФ и Украины, писало The Guardian со ссылкой на президента Международного фонда сельскохозяйственного развития Гилберта Хунгбо. Spiegel сообщал, что голод из-за прекращения экспорта пшеницы грозит Африке и Ближнему Востоку. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине, на эти страны приходилось около четверти общих объемов, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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