Власти Индии запретили вывозить пшеницу из страны

Индия является одним из лидеров по эскорту пшеницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Индии запретили экспорт пшеницы из-за сокращения производства и роста цен. Это может привести к росту стоимости пшеницы в мире и ударить по бедным потребителям в Азии и Африке.

«Индия запретила экспорт пшеницы с немедленным вступлением в силу в субботу, всего через несколько дней после заявления о том, что она нацелена на рекордные поставки в этом году. Поскольку палящая жара сократила производство, а местные цены достигли рекордно высокого уровня на фоне высокого экспортного спроса», — пишет Reuters.

Страна разрешит экспорт уже выданных аккредитивов и по запросу стран, которые пытаются «удовлетворить свои потребности в продовольственной безопасности». Покупатели в мире надеялись на поставки пшеницы, так как Индия является второй в мире по ее производству. Экспорт из Черноморского региона резко снизился после начала спецоперации РФ на Украине.

Стоимость пшеницы в Индии рекордно возросла до 25 тысяч рупий за тонну по сравнению с установленной государством минимальной ценой поддержки в 20,1 тысяч рупий. В апреле Индия экспортировала 1,4 млн тонн пшеницы, в мае страна подписала соглашения об экспорте около 1,5 млн тонн. В Индии инфляция достигла восьмилетнего максимума из-за роста цен на продукты и энергоносители.

Некоторым странам может грозить голод из-за возможного прекращения поставок пшеницы из РФ и Украины, писало The Guardian со ссылкой на президента Международного фонда сельскохозяйственного развития Гилберта Хунгбо. Spiegel сообщал, что голод из-за прекращения экспорта пшеницы грозит Африке и Ближнему Востоку. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине, на эти страны приходилось около четверти общих объемов, передает «Ридус».

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