Помощник Путина Орешкин предрек глобальный голод миру, но не РФ

19 мая 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Причиной голода может стать безответственная монетарная политика США, заявил Максим Орешкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU К концу 2022 года в мире ожидается глобальный голод. С таким прогнозом выступил помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, основной причиной голода станет рост цен на пшеницу, который начнется из-за монетарной политики США. «Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием. Готовится Россия начала еще в конце прошлого года», — заявил Максим Орешкин в рамках просветительного марафона «Новые горизонты», которые транслируется на сайте российского общества «Знание». По мнению помощника президента РФ, основной причиной голода станет рост цен на пшеницу на мировом рынке. Орешкин считает, что это следствие «безответственной» монетарной политики США — зерно начало дорожать с 2020 года вслед за «печатанием доллара». Помощник президента РФ считает, что именно из-за этого Вашингтон пытается вывезти пшеницу с Украины. Орешкин подчеркнул, что Россия сама себя обеспечивает зерном и большинством продуктов питания. При этом стране важно избежать дефицита удобрений на внутреннем рынке. Для этого, напомнил Орешкин, в конце 2021 года были введены экспортные ограничения. Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Брюссель намерен опустошить хранилища зерна на Украине. По его словам, так ЕС намерен освободить место для нового урожая. После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила страны Запада в разграблении Украины. По ее словам, Европа пытается вывезти не только зерно, но и другие продовольственные товары, передает агентство Nation News. Журнал Der Spiegel сообщал, что голод из-за прекращения экспорта пшеницы грозит Африке и Ближнему Востоку. Россия ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Власти Индии также отказалась экспортировать пшеницу из-за сокращения производства и роста цен.

К концу 2022 года в мире ожидается глобальный голод. С таким прогнозом выступил помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, основной причиной голода станет рост цен на пшеницу, который начнется из-за монетарной политики США. «Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием. Готовится Россия начала еще в конце прошлого года», — заявил Максим Орешкин в рамках просветительного марафона «Новые горизонты», которые транслируется на сайте российского общества «Знание». По мнению помощника президента РФ, основной причиной голода станет рост цен на пшеницу на мировом рынке. Орешкин считает, что это следствие «безответственной» монетарной политики США — зерно начало дорожать с 2020 года вслед за «печатанием доллара». Помощник президента РФ считает, что именно из-за этого Вашингтон пытается вывезти пшеницу с Украины. Орешкин подчеркнул, что Россия сама себя обеспечивает зерном и большинством продуктов питания. При этом стране важно избежать дефицита удобрений на внутреннем рынке. Для этого, напомнил Орешкин, в конце 2021 года были введены экспортные ограничения. Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Брюссель намерен опустошить хранилища зерна на Украине. По его словам, так ЕС намерен освободить место для нового урожая. После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила страны Запада в разграблении Украины. По ее словам, Европа пытается вывезти не только зерно, но и другие продовольственные товары, передает агентство Nation News. Журнал Der Spiegel сообщал, что голод из-за прекращения экспорта пшеницы грозит Африке и Ближнему Востоку. Россия ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Власти Индии также отказалась экспортировать пшеницу из-за сокращения производства и роста цен.