В ХМАО зарплаты фармацевтов на 15% выше, чем в прошлом году

20 мая 2022 в 01:52 Размер текста - 17 +

В ХМАО работодатели предлагают фармацевтам зарплату в 57 тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО работодатели предлагают фармацевтам среднюю зарплату в 57 тысяч рублей, что на 14 процентов выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru со ссылкой на собственные данные. «В ХМАО фармацевтам предлагают в среднем 57 тысяч рублей, что на 7 тысяч больше, чем в 2021 году», — сообщает пресс-служба компании. В федеральной аптечной сети фармацевту-провизору предлагают 65 тыс. рублей, а также оплату жилья и проезда. В регионе есть вакансия провизора-маркетолога в обязанности которого входит не только изготовление лекарственных препаратов, но и исследование аптечного рынка. Ранее URA.RU рассказало что зарплата в 57 тыс. рублей вполне соответствует ожиданиям жителей ХМАО. По уровню зарплатных ожиданий, округ занимает 12-е место среди всех регионов РФ.

В ХМАО работодатели предлагают фармацевтам среднюю зарплату в 57 тысяч рублей, что на 14 процентов выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru со ссылкой на собственные данные. «В ХМАО фармацевтам предлагают в среднем 57 тысяч рублей, что на 7 тысяч больше, чем в 2021 году», — сообщает пресс-служба компании. В федеральной аптечной сети фармацевту-провизору предлагают 65 тыс. рублей, а также оплату жилья и проезда. В регионе есть вакансия провизора-маркетолога в обязанности которого входит не только изготовление лекарственных препаратов, но и исследование аптечного рынка. Ранее URA.RU рассказало что зарплата в 57 тыс. рублей вполне соответствует ожиданиям жителей ХМАО. По уровню зарплатных ожиданий, округ занимает 12-е место среди всех регионов РФ.