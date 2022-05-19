19 мая 2022
18 мая 2022

В ХМАО зарплаты фармацевтов на 15% выше, чем в прошлом году

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация обновлённой регистратуры ГКБ№1. Челябинск, таблетки, аптека, лекарства, аптечный киоск
В ХМАО работодатели предлагают фармацевтам зарплату в 57 тысяч Фото:

В ХМАО работодатели предлагают фармацевтам среднюю зарплату в 57 тысяч рублей, что на 14 процентов выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru со ссылкой на собственные данные.

«В ХМАО фармацевтам предлагают в среднем 57 тысяч рублей, что на 7 тысяч больше, чем в 2021 году», — сообщает пресс-служба компании.

В федеральной аптечной сети фармацевту-провизору предлагают 65 тыс. рублей, а также оплату жилья и проезда. В регионе есть вакансия провизора-маркетолога в обязанности которого входит не только изготовление лекарственных препаратов, но и исследование аптечного рынка.

Ранее URA.RU рассказало что зарплата в 57 тыс. рублей вполне соответствует ожиданиям жителей ХМАО. По уровню зарплатных ожиданий, округ занимает 12-е место среди всех регионов РФ.

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В ХМАО работодатели предлагают фармацевтам среднюю зарплату в 57 тысяч рублей, что на 14 процентов выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru со ссылкой на собственные данные. «В ХМАО фармацевтам предлагают в среднем 57 тысяч рублей, что на 7 тысяч больше, чем в 2021 году», — сообщает пресс-служба компании. В федеральной аптечной сети фармацевту-провизору предлагают 65 тыс. рублей, а также оплату жилья и проезда. В регионе есть вакансия провизора-маркетолога в обязанности которого входит не только изготовление лекарственных препаратов, но и исследование аптечного рынка. Ранее URA.RU рассказало что зарплата в 57 тыс. рублей вполне соответствует ожиданиям жителей ХМАО. По уровню зарплатных ожиданий, округ занимает 12-е место среди всех регионов РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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