Самолеты Курган-Москва будут летать ежедневно с 5 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые рейсы из Кургана в Москву и обратно. Вылеты будут производиться ежедневно с пятого июля. Информация размещена на сайте «Аэропорт Курган».

«Этим летом маршрутная программа полетов Nordwind дополнится новым внутренним рейсом из столичного Шереметьево в Курган», — написано в сообщении. Пассажирам Nordwind также доступны прямые перелеты по направлению Курган — Санкт-Петербург, Курган — Сочи и обратно.

Ранее URA.RU писало о том, что в авиакомпании «Победа» отменили рейсы из Кургана в Москву и обратно, которые были запланированы на 5 июля и более поздние даты.

Расписание прямых рейсов Курган — Москва Скриншот: сайт «Аэропорт Курган»