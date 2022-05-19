Самолеты Курган-Москва будут летать ежедневно с 5 июля
В Кургане авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые рейсы из Кургана в Москву и обратно. Вылеты будут производиться ежедневно с пятого июля. Информация размещена на сайте «Аэропорт Курган».
«Этим летом маршрутная программа полетов Nordwind дополнится новым внутренним рейсом из столичного Шереметьево в Курган», — написано в сообщении. Пассажирам Nordwind также доступны прямые перелеты по направлению Курган — Санкт-Петербург, Курган — Сочи и обратно.
Ранее URA.RU писало о том, что в авиакомпании «Победа» отменили рейсы из Кургана в Москву и обратно, которые были запланированы на 5 июля и более поздние даты.
Расписание прямых рейсов Курган — Москва
Расписание прямых рейсов Курган — Санкт-Петербург
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