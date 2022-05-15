В Кургане отменили рейсы до Москвы

16 мая 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

На сайте компании нельзя купить билеты на авиарейсы в Курган, назначенные на 5 июля и позже Екатерина Сычкова © URA.RU В авиакомпании «Победа» нельзя купить билеты на рейсы из Кургана в Москву и обратно, которые были запланированы на 5 июля и более поздние даты. Информация о продаже билетов размещена на сайте авиакомпании. «Курган - Москва (Внуково) нет мест вт 5 [июля] <…> Москва (Внуково) - Курган нет мест вт 5 [июля]», - указано на сайте. По данным, размещенным на сайте аэропорта Кургана, рейсы «Победы» должны были выполняться до 30 октября. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу авиакомпании. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее стало известно, что авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind Airlines) с 5 июля будет выполнять рейсы из Москвы в Курган. До этого представителям Nordwind Airlines пришлось отменить рейсы из Кургана в Симферополь. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан», будьте в курсе всех важных событий.

В авиакомпании «Победа» нельзя купить билеты на рейсы из Кургана в Москву и обратно, которые были запланированы на 5 июля и более поздние даты. Информация о продаже билетов размещена на сайте авиакомпании. «Курган - Москва (Внуково) нет мест вт 5 [июля] <…> Москва (Внуково) - Курган нет мест вт 5 [июля]», - указано на сайте. По данным, размещенным на сайте аэропорта Кургана, рейсы «Победы» должны были выполняться до 30 октября. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу авиакомпании. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее стало известно, что авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind Airlines) с 5 июля будет выполнять рейсы из Москвы в Курган. До этого представителям Nordwind Airlines пришлось отменить рейсы из Кургана в Симферополь.