Жительница ХМАО пострадала от «авиакомпании»

20 мая 2022 в 06:07 Размер текста - 17 +

Мошенники используют поддельные сайты с логотипами узнаваемых авиакомпаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Нижневартовска (ХМАО) заплатила 42 тыс. рублей мошенникам, использующим поддельный сайт авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Нижневартовску. «Женщина решила приобрести билеты через онлайн-портал. Ничего не подозревая, она вписала свои реквизиты и вскоре ей пришло смс-подтверждение от банка о списании более 42 тысяч рублей. Но вот ответного письма от авиакомпании женщина не получила. В технической поддержке сайта, ей сообщили что оплата не прошла и нужно повторить операцию», — сообщает пресс-служба полиции. После сообщения из техподдержки «авиакомпании» вартовчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. МВД рекомендует внимательно относиться к покупке авиабилетов на сайтах, не переводить деньги по реквизитам или на электронные кошельки. Также можно позвонить в авиакомпанию и убедиться что выбранный авиарейс существует и билеты на него есть в наличии. Ранее URA.RU рассказало о жителе Мегиона, отдавшем мошенникам деньги после звонка из Минобороны. Его не смутило, что в «министерстве» с него попросили миллионы за продление срока действия сим-карты.

Жительница Нижневартовска (ХМАО) заплатила 42 тыс. рублей мошенникам, использующим поддельный сайт авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Нижневартовску. «Женщина решила приобрести билеты через онлайн-портал. Ничего не подозревая, она вписала свои реквизиты и вскоре ей пришло смс-подтверждение от банка о списании более 42 тысяч рублей. Но вот ответного письма от авиакомпании женщина не получила. В технической поддержке сайта, ей сообщили что оплата не прошла и нужно повторить операцию», — сообщает пресс-служба полиции. После сообщения из техподдержки «авиакомпании» вартовчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. МВД рекомендует внимательно относиться к покупке авиабилетов на сайтах, не переводить деньги по реквизитам или на электронные кошельки. Также можно позвонить в авиакомпанию и убедиться что выбранный авиарейс существует и билеты на него есть в наличии. Ранее URA.RU рассказало о жителе Мегиона, отдавшем мошенникам деньги после звонка из Минобороны. Его не смутило, что в «министерстве» с него попросили миллионы за продление срока действия сим-карты.