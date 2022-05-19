В Тюменской области ухудшилось качество дорог

20 мая 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

Региональные власти разъяснили причины ухудшения качества дорог Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области ухудшилось качество дорог. Региональные власти разъяснили причины происходящих изменений. Об этом сообщает городская администрация. «В 2021 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составила 7,9%. Отрицательная динамика обусловлена увеличением протяженности автомобильных дорог с грунтовым покрытием в результате передачи дорог в муниципальную собственность от застройщиков новых жилых микрорайонов и передачи на содержание грунтовых автомобильных дорог в малоэтажной жилой застройке», — сообщает издание 72.RU со ссылкой на мэрию Тюмени. Как сообщают журналисты, изменить показатели в лучшую сторону власти планируют с помощью ремонта и строительства новых дорог. По информации регионального департамента экономики, за 2021 год протяженность автомобильных дорог, на которых произвели ремонтные работы, составила 297 километров.

В Тюменской области ухудшилось качество дорог. Региональные власти разъяснили причины происходящих изменений. Об этом сообщает городская администрация. «В 2021 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составила 7,9%. Отрицательная динамика обусловлена увеличением протяженности автомобильных дорог с грунтовым покрытием в результате передачи дорог в муниципальную собственность от застройщиков новых жилых микрорайонов и передачи на содержание грунтовых автомобильных дорог в малоэтажной жилой застройке», — сообщает издание 72.RU со ссылкой на мэрию Тюмени. Как сообщают журналисты, изменить показатели в лучшую сторону власти планируют с помощью ремонта и строительства новых дорог. По информации регионального департамента экономики, за 2021 год протяженность автомобильных дорог, на которых произвели ремонтные работы, составила 297 километров.