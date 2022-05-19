Задержанному ФСБ столичному VIP дал взятку известный челябинец

Обвиняемый пробудет в СИЗО до 24 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска продлил до 24 августа меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), жителя Москвы Андрея Микитася. Известно, что взятку в размере 2,6 млн рублей ему передал житель Челябинска, руководитель местного отделения фонда Всеволод Скремета, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Скремета передавал деньги Микитасю по договоренности с ним в период с декабря 2020 по март 2021 года в Челябинске или в Москве в интересах трех организаций за выделение им крупных грантов на общую сумму 50 млн рублей, а также в своих интересах за покровительство по службе. Изначально под наблюдение ФСБ попал именно Скремета, причем по другому уголовному делу, показания против Микитася он дал уже в рамках активного сотрудничества с УФСБ по Челябинской области, чтобы избежать собственного уголовного преследования», — рассказал источник.

В результате Центральный районный суд 19 мая продлил Микитасю срок заключения под стражей до 24 августа. Кроме того, 20 мая Челябинский областной суд оставил без изменений первое решение Центрального райсуда — о заключении чиновника под стражу. Сам он и его адвокат Андрей Лободюк просили о домашнем аресте или залоге.

Всеволод Скремета — сын бывшего руководителя Южно-Уральской регистрационной палаты, экс-главного архитектора Челябинской области Ореста Скреметы. Занимает пост руководителя челябинского отделения фонда содействия инновациям, а также зама руководителя в коммерческой организации. Он же передавал взятку первому заместителю главы регионального минстроя Ивану Белавкину и дал против него показания сотрудникам ФСБ.