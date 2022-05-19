Экс-депутат, устроивший дебош в баре Перми, заплатил потерпевшему

Александр Телепнев уже был осужден за избиение DJ Smash Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, отбывший срок в колонии за избиение DJ Smash и устроивший дебош в баре, оплатил моральный вред потерпевшему бармену. Телепнев перечислил на его счет денежные средства.

Об этом сообщает РБК-Пермь. «В счет возмещения морального вреда мне были перечислены денежные средства. Привлекать Телепнева к ответственности не желаю», — заявил на допросе в полиции бармен, фамилия которого не раскрывается в интересах следствия», — пишет издание. Мужчина признан потерпевшим по уголовному делу о происшествии в баре. Экс-депутат разбил сотруднику заведения бровь, бросив в него шейкером.

Александр Телепнев 30 апреля устроил дебош в пермском баре «Наташа», услышав музыку DJ Smash. Из заведения Телепнев ушел до прибытия полиции. Пострадали бармен и клиент клуба. В начале мая ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия»).

После инцидента в баре Андрей Ширман (DJ Smash) прокомментировал действия пермского экс-депутата. Максимальная санкция по ст. 213 УК составляет до семи лет лишения свободы. В 2018 году Телепнев, являвшийся тогда депутатом законодательного собрания, сломал челюсть музыканту. Он был приговорен к двум годам колонии-поселения, откуда досрочно освободился осенью 2019 года.