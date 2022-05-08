08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

После дебоша экс-депутата в баре Перми, возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Телепнев в суде во время избрания меры пресечения. Пермь, телепнев александр
В отношении Александр Телепнева возбуждено уголовное дело по статье — хулиганство Фото:

Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство» из-за дебоша, который устроил в пермском баре бывший чиновник заксобрания Александр Телепнев. Инцидент произошел 30 апреля в заведении под названием «Наташа», где отдыхал экс-депутат ЗС. Когда зазвучала композиция DJ Smash (Андрей Ширман), он начал кидать в сторону барной стойки различные предметы, одним из которых оказался стул. Пострадали бармен и несколько посетителей.

«Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, статья 213», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Следственная проверка продолжалась неделю. Телепневу по статье грозит до 7 лет лишения свободы.

Мастер спорта рукопашного боя Александр Телепнев был депутатом заксобрания края с 2011 по 2016 годы. URA.RU писало, что в феврале 2018 года в ночном клубе он вместе с приятелем избил Ширмана, сломав музыканту челюсть. Суд приговорил их к двум годам колонии-поселения. После инцидента в баре Андрей Ширман прокомментировал действия пермского экс-депутата.

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Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство» из-за дебоша, который устроил в пермском баре бывший чиновник заксобрания Александр Телепнев. Инцидент произошел 30 апреля в заведении под названием «Наташа», где отдыхал экс-депутат ЗС. Когда зазвучала композиция DJ Smash (Андрей Ширман), он начал кидать в сторону барной стойки различные предметы, одним из которых оказался стул. Пострадали бармен и несколько посетителей. «Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, статья 213», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. Следственная проверка продолжалась неделю. Телепневу по статье грозит до 7 лет лишения свободы. Мастер спорта рукопашного боя Александр Телепнев был депутатом заксобрания края с 2011 по 2016 годы. URA.RU писало, что в феврале 2018 года в ночном клубе он вместе с приятелем избил Ширмана, сломав музыканту челюсть. Суд приговорил их к двум годам колонии-поселения. После инцидента в баре Андрей Ширман прокомментировал действия пермского экс-депутата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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