В центре Кургана на месяц закроют улицу

В Кургане из-за замены изношенный сетей закроют движение по одной из улиц (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана на месяц закроют движение транспорта на улице Станционной. Причина — замена изношенных коммуникаций. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Водный Союз».

«Бригады „Водного Союза“ заходят на Станционную, где будет проложено более 300 метров новой водопроводной трубы диаметром 200 мм. Поскольку данный трубопровод проходит под дорожным полотном, проведение ремонтных работ потребует закрытия движения автотранспорта на участке от Кирова до Станционной, 42», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Движение на участке будет закрыто с 23 мая по 21 июня. Курганских водителей просят планировать маршрут.

Ранее URA.RU писало, что из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. В 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.