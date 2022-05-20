Врач Токарев рассказал о потере иммунитета из-за COVID

21 мая 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Переболевшие COVID-19 могут стать беззащитными к другим заболеваниям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У переболевших COVID-19 могут развиться серьезные нарушения иммунитета — иммунодефицит либо, наоборот, гиперергическая реакция, когда организм сверхактивно реагирует на все раздражители. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Воздействие на иммунную систему — одна из целей COVID-19. Поэтому работу ее после коронавируса нужно проверять у специалистов. Мы видим таких пациентов, у которых после COVID-19 развивается временный иммунодефицит, они начинают чаще, чем ранее, болеть другими вирусными и бактериальными инфекциями, и это должно настораживать. А иногда мы наблюдаем гиперергию, то есть сверх-реакцию. В этом случае COVID-19 становится мощным триггером, спусковым крючком для прогрессирования аутоиммунных и аллергических заболеваний — артритов, склеродермии, дерматитов, псориаза, экземы. То есть кому-то коронавирус „подсаживает“ иммунную систему, а кому-то наоборот избыточно стимулирует», — объяснил Сергей Токарев. По словам врача, признаком сбоя иммунитета у переболевшего COVID-19 является периодически поднимающаяся до 37,5 температура, утомляемость, сонливость и слабость. «Показателем угнетения иммунной системы могут быть частые простудные заболевания, потливость, астенический синдром — чувство постоянной усталости, слабости, вялости, сонливости, снижения аппетита, эмоционального угнетения, когда жизнь становится „как каторга“. Из других симптомов может настораживать длительно сохраняющееся повышение температуры, например, каждое утро или наоборот к вечеру до субфебрильных цифр, то есть 37-37,5 С. Это знак того, что переболевшему коронавирусом стоит обратиться к врачу-специалисту и обследовать иммунную систему», — подчеркнул Токарев. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что, по данным ВОЗ, в мире насчитывается уже 203 постковидных симптома. Более 60 из них могут сохраняться в течение 6-7 месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

У переболевших COVID-19 могут развиться серьезные нарушения иммунитета — иммунодефицит либо, наоборот, гиперергическая реакция, когда организм сверхактивно реагирует на все раздражители. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Воздействие на иммунную систему — одна из целей COVID-19. Поэтому работу ее после коронавируса нужно проверять у специалистов. Мы видим таких пациентов, у которых после COVID-19 развивается временный иммунодефицит, они начинают чаще, чем ранее, болеть другими вирусными и бактериальными инфекциями, и это должно настораживать. А иногда мы наблюдаем гиперергию, то есть сверх-реакцию. В этом случае COVID-19 становится мощным триггером, спусковым крючком для прогрессирования аутоиммунных и аллергических заболеваний — артритов, склеродермии, дерматитов, псориаза, экземы. То есть кому-то коронавирус „подсаживает“ иммунную систему, а кому-то наоборот избыточно стимулирует», — объяснил Сергей Токарев. По словам врача, признаком сбоя иммунитета у переболевшего COVID-19 является периодически поднимающаяся до 37,5 температура, утомляемость, сонливость и слабость. «Показателем угнетения иммунной системы могут быть частые простудные заболевания, потливость, астенический синдром — чувство постоянной усталости, слабости, вялости, сонливости, снижения аппетита, эмоционального угнетения, когда жизнь становится „как каторга“. Из других симптомов может настораживать длительно сохраняющееся повышение температуры, например, каждое утро или наоборот к вечеру до субфебрильных цифр, то есть 37-37,5 С. Это знак того, что переболевшему коронавирусом стоит обратиться к врачу-специалисту и обследовать иммунную систему», — подчеркнул Токарев. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что, по данным ВОЗ, в мире насчитывается уже 203 постковидных симптома. Более 60 из них могут сохраняться в течение 6-7 месяцев.