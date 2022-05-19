В центре Екатеринбурга ребенка с танком можно встретить в пяти местах Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге на улицах города появились граффити с ребенком, который играет танком с буквой Z. Часто рисунки находятся возле тех работ, на которых изображен солдат с девочкой. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Рисунок с играющим в танк ребенком есть на Вайнера и проспекте Ленина. Оба рисунка находятся рядом с граффити, на котором изображен солдат и девочка, которая повязывает ленту на руку», — рассказывает один из читателей. Всего новых граффити появилось около пяти штук.

Ранее на улицах Екатеринбурга заметили граффити с девочкой, которая повязывает белую ленту на руку солдату. Белая лента, которая изображена на стрит-арт работах, считается символом поддержки российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Она началась утром 24 февраля, ее цель — это денацификация и демилитаризация территории, а также защита жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжаются последние восемь лет.

Новое граффити с ребенком и танком нарисовано рядом с солдатом и ребенком на проспект Ленина, 52/1 Читатель URA.RU

Возле подземного перехода на пересечении Вайнера и Малышева, 36/1 тоже есть двойное граффити Читатель URA.RU

Имеются и одиночные рисунки, например, на Вайнера, 15а Читатель URA.RU

На Плотинке тоже есть рисунок с ребенком Читатель URA.RU