В центре Екатеринбурга ребенка с танком можно встретить в пяти местахФото: читатель URA.RU
В Екатеринбурге на улицах города появились граффити с ребенком, который играет танком с буквой Z. Часто рисунки находятся возле тех работ, на которых изображен солдат с девочкой. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Рисунок с играющим в танк ребенком есть на Вайнера и проспекте Ленина. Оба рисунка находятся рядом с граффити, на котором изображен солдат и девочка, которая повязывает ленту на руку», — рассказывает один из читателей. Всего новых граффити появилось около пяти штук.
Ранее на улицах Екатеринбурга заметили граффити с девочкой, которая повязывает белую ленту на руку солдату. Белая лента, которая изображена на стрит-арт работах, считается символом поддержки российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Она началась утром 24 февраля, ее цель — это денацификация и демилитаризация территории, а также защита жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжаются последние восемь лет.
Новое граффити с ребенком и танком нарисовано рядом с солдатом и ребенком на проспект Ленина, 52/1
Читатель URA.RU
Возле подземного перехода на пересечении Вайнера и Малышева, 36/1 тоже есть двойное граффити
Читатель URA.RU
Имеются и одиночные рисунки, например, на Вайнера, 15а
Читатель URA.RU
На Плотинке тоже есть рисунок с ребенком
Читатель URA.RU
В пяти метрах от этого граффити также есть рисунок с солдатом и девочкой
Читатель URA.RU
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В Екатеринбурге на улицах города появились граффити с ребенком, который играет танком с буквой Z. Часто рисунки находятся возле тех работ, на которых изображен солдат с девочкой. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Рисунок с играющим в танк ребенком есть на Вайнера и проспекте Ленина. Оба рисунка находятся рядом с граффити, на котором изображен солдат и девочка, которая повязывает ленту на руку», — рассказывает один из читателей. Всего новых граффити появилось около пяти штук. Ранее на улицах Екатеринбурга заметили граффити с девочкой, которая повязывает белую ленту на руку солдату. Белая лента, которая изображена на стрит-арт работах, считается символом поддержки российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Она началась утром 24 февраля, ее цель — это денацификация и демилитаризация территории, а также защита жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжаются последние восемь лет.