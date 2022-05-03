03 мая 2022
02 мая 2022

В центре Екатеринбурга появились граффити с солдатом и девочкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Белая лента считается символом поддержки российских военных Фото:

На улицах Екатеринбурга стали появляться граффити с девочкой, которая повязывает белую ленту на руку солдату. Очевидцы поделились фото с пабликом «Екатеринбуржности» в социальной сети «Одноклассники».

Жители Екатеринбурга могут увидеть граффити на Плотинке возле дома Севастьянова и на пересечении улиц 8 Марта — Куйбышева возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). Белая лента, изображенная в руках у девочки на рисунках, считается символом поддержки российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

Граффити возле УрГЭУ
Фото:
Рисунок солдата и девочки возле дома Севастьянова
Фото:

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На улицах Екатеринбурга стали появляться граффити с девочкой, которая повязывает белую ленту на руку солдату. Очевидцы поделились фото с пабликом «Екатеринбуржности» в социальной сети «Одноклассники». Жители Екатеринбурга могут увидеть граффити на Плотинке возле дома Севастьянова и на пересечении улиц 8 Марта — Куйбышева возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). Белая лента, изображенная в руках у девочки на рисунках, считается символом поддержки российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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