В центре Екатеринбурга появились граффити с солдатом и девочкой. Фото

03 мая 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Белая лента считается символом поддержки российских военных Фото: сообщество «Поколение Z» в соцсети «ВКонтакте» На улицах Екатеринбурга стали появляться граффити с девочкой, которая повязывает белую ленту на руку солдату. Очевидцы поделились фото с пабликом «Екатеринбуржности» в социальной сети «Одноклассники». Жители Екатеринбурга могут увидеть граффити на Плотинке возле дома Севастьянова и на пересечении улиц 8 Марта — Куйбышева возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). Белая лента, изображенная в руках у девочки на рисунках, считается символом поддержки российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Граффити возле УрГЭУ Фото: сообщество «Екатеринбуржности» в соцсети «Одноклассники» Рисунок солдата и девочки возле дома Севастьянова Фото: сообщество «Екатеринбуржности» в соцсети «Одноклассники» Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

На улицах Екатеринбурга стали появляться граффити с девочкой, которая повязывает белую ленту на руку солдату. Очевидцы поделились фото с пабликом «Екатеринбуржности» в социальной сети «Одноклассники». Жители Екатеринбурга могут увидеть граффити на Плотинке возле дома Севастьянова и на пересечении улиц 8 Марта — Куйбышева возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). Белая лента, изображенная в руках у девочки на рисунках, считается символом поддержки российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.