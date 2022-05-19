Трое молодых магнитогорцев отдали жизни в боях за Донбасс Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Родным трех погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих из Магнитогорска (Челябинская область) вручили их ордена Мужества. Награды во исполнении указа Владимира Путина вручил семьям героев военный комиссар города Григорий Косенок, сообщили URA.RU в Центре патриотического воспитания Магнитогорска.

«Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, самоотверженность, проявленное при исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции на территории Украины награждены Орденом Мужества посмертно: рядовой Бондарев Александр Константинович, младший сержант Василенко Данил Константинович, ефрейтор Гаганов Максим Евгеньевич. Церемония прошла 19 мая в здании военкомата», — пояснили URA.RU в центре.

Перед собравшимися с краткой речью выступил командир магнитогорского ОМОНа, участник антитеррористической операции в Чечне Сергей Ковелин. На вручении орденов также присутствовали заместитель председателя МГОО «Ветераны Афганистана и Чечни», ветеран Афганистана Ильдар Габдрахманов, представители городских военно-патриотических клубов, ветераны боевых действий, сотрудники военного комиссариата.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, он вынужден был отдать такой приказ для спасения от геноцида населения Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Россия в ближайшее время приступит к восстановлению освобожденных территорий.

Награды вручил родным героев военком Магнитогорска Григорий Косенок Фото: официальная страница Центра патриотического воспитания Магнитогорска, «ВК»