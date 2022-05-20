Экс-канцлер ФРГ Шредер покидает совет директоров «Роснефти»

20 мая 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Герхард Шредер заявил, что покидает совет директоров «Роснефти» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг сообщили, что покидают совет директоров «Роснефти». Об этом говорится на сайте компании. «ПАО «НК «Роснефть» информирует, что господа Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в Совете директоров компании», — сообщается на сайте «Роснефти». Компания поблагодарила их за вклад, внесенный в развитие бизнеса, а также поддержку. К их решению в компании отнеслись с пониманием. Внедренные ими подходы к работе пообещали использовать и дальше. Такое решение Шредер принял после того, как большинство членов Европарламента проголосовали за введение санкций против него из-за тесных связей с Россией. Он занимал пост председателя совета директоров компании «Роснефть» с 2017 года.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг сообщили, что покидают совет директоров «Роснефти». Об этом говорится на сайте компании. «ПАО «НК «Роснефть» информирует, что господа Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в Совете директоров компании», — сообщается на сайте «Роснефти». Компания поблагодарила их за вклад, внесенный в развитие бизнеса, а также поддержку. К их решению в компании отнеслись с пониманием. Внедренные ими подходы к работе пообещали использовать и дальше. Такое решение Шредер принял после того, как большинство членов Европарламента проголосовали за введение санкций против него из-за тесных связей с Россией. Он занимал пост председателя совета директоров компании «Роснефть» с 2017 года.