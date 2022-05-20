Экс-канцлер ФРГ Шредер покидает совет директоров «Роснефти»

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, пмэф-2016, шредер герхард
Герхард Шредер заявил, что покидает совет директоров «Роснефти» Фото:

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг сообщили, что покидают совет директоров «Роснефти». Об этом говорится на сайте компании.

«ПАО «НК «Роснефть» информирует, что господа Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в Совете директоров компании», — сообщается на сайте «Роснефти». Компания поблагодарила их за вклад, внесенный в развитие бизнеса, а также поддержку.

К их решению в компании отнеслись с пониманием. Внедренные ими подходы к работе пообещали использовать и дальше.

Такое решение Шредер принял после того, как большинство членов Европарламента проголосовали за введение санкций против него из-за тесных связей с Россией. Он занимал пост председателя совета директоров компании «Роснефть» с 2017 года.

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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг сообщили, что покидают совет директоров «Роснефти». Об этом говорится на сайте компании. «ПАО «НК «Роснефть» информирует, что господа Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в Совете директоров компании», — сообщается на сайте «Роснефти». Компания поблагодарила их за вклад, внесенный в развитие бизнеса, а также поддержку. К их решению в компании отнеслись с пониманием. Внедренные ими подходы к работе пообещали использовать и дальше. Такое решение Шредер принял после того, как большинство членов Европарламента проголосовали за введение санкций против него из-за тесных связей с Россией. Он занимал пост председателя совета директоров компании «Роснефть» с 2017 года.
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