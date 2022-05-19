Замгубернатора ХМАО раскритиковал сроки ввода главного долгостроя

20 мая 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Нижневартовская окружная больница в лучшем случае будет достроена осенью Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев назвал слишком радужными прежние графики ввода в эксплуатацию главного долгостроя Югры — окружной больницы Нижневартовска. Предполагалось, что объект должен был быть сдан до конца лета, но сроки сдвигаются на осень. Об этом URA.RU сообщил сам Ислаев. «Коллеги говорили, что в конце июля закончат строительно-монтажные работы. Я думаю, что это было сказано с запасом и слишком радужные сроки. Но, тем не менее, говорить о том, что летом закончить СМР реально. Но есть еще часть, которая связана с пусконаладкой и оборудованием. Оно сложнее на самом деле. Для этого понадобится еще месяца два», — сообщил вице-губернатор ХМАО. Он также добавил, что окружные власти со своей стороны постарались максимально сократить сроки, зависящие от них. Речь идет о сроках проведения экспертизы объекта. «Подрядчик уже существенно увеличивает темпы работ. Были вопросы и по части иностранного оборудования. Сейчас оперативно замена производится», — уточнил Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что бывший вице-губернатор Югры Евгений Адамов требовал ежедневных отчетов о ходе строительства больницы. Однако на сроках ввода объекта это не сказалось. Больница строится в рамках программы «Сотрудничество» уже порядка десяти лет.

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев назвал слишком радужными прежние графики ввода в эксплуатацию главного долгостроя Югры — окружной больницы Нижневартовска. Предполагалось, что объект должен был быть сдан до конца лета, но сроки сдвигаются на осень. Об этом URA.RU сообщил сам Ислаев. «Коллеги говорили, что в конце июля закончат строительно-монтажные работы. Я думаю, что это было сказано с запасом и слишком радужные сроки. Но, тем не менее, говорить о том, что летом закончить СМР реально. Но есть еще часть, которая связана с пусконаладкой и оборудованием. Оно сложнее на самом деле. Для этого понадобится еще месяца два», — сообщил вице-губернатор ХМАО. Он также добавил, что окружные власти со своей стороны постарались максимально сократить сроки, зависящие от них. Речь идет о сроках проведения экспертизы объекта. «Подрядчик уже существенно увеличивает темпы работ. Были вопросы и по части иностранного оборудования. Сейчас оперативно замена производится», — уточнил Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что бывший вице-губернатор Югры Евгений Адамов требовал ежедневных отчетов о ходе строительства больницы. Однако на сроках ввода объекта это не сказалось. Больница строится в рамках программы «Сотрудничество» уже порядка десяти лет.