Канада ввела санкции против российских олигархов и их родных

20 мая 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Санкции Канады затронут 14 россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада ввела новые санкции против России из-за ситуации на Украине, в частности против олигархов и их семей. Об этом заявила министр иностранных дел Мелани Жоли. «Новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников [президента РФ Владимира] Путина. Они также включают запрет на экспорт предметов роскоши в Россию и на ввоз их из России», — говорится на сайте МИД Канады. Речь идет об алкоголе, сигаретах, элитной одежде и обуви, ювелирных изделиях, посуде и предметах искусства. Из России запрещены поставки спиртного, морепродуктов, рыбы и алмазов. Канада собиралась ввести санкции против РФ еще из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, пишет RT. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Однако санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов.

Канада ввела новые санкции против России из-за ситуации на Украине, в частности против олигархов и их семей. Об этом заявила министр иностранных дел Мелани Жоли. «Новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников [президента РФ Владимира] Путина. Они также включают запрет на экспорт предметов роскоши в Россию и на ввоз их из России», — говорится на сайте МИД Канады. Речь идет об алкоголе, сигаретах, элитной одежде и обуви, ювелирных изделиях, посуде и предметах искусства. Из России запрещены поставки спиртного, морепродуктов, рыбы и алмазов. Канада собиралась ввести санкции против РФ еще из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, пишет RT. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Однако санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов.