Путин придумал способ бороться с санкциями на торговлю с РФ

20 мая 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил разработать меры по обжалованию санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин поручил правительству проверить, соответствуют ли принятые странами-участницами Всемирной торговой организации (ВТО) меры по ограничению торговли с РФ правилам организации и придумать, как обжаловать такие санкции. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Провести оценку принятых в 2022 году государствами-членами ВТО мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации и представить предложения по обжалованию Россией таких мер», — говорится в поручениях Путина. Они приняты по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ряд производителей и компаний ушли из России. Минпромторг ввел параллельный импорт. В список вошли товаров из 96 пунктов, в том числе иномарки, запчасти для них, техника Apple, передает телеканал 360.

Президент России Владимир Путин поручил правительству проверить, соответствуют ли принятые странами-участницами Всемирной торговой организации (ВТО) меры по ограничению торговли с РФ правилам организации и придумать, как обжаловать такие санкции. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Провести оценку принятых в 2022 году государствами-членами ВТО мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации и представить предложения по обжалованию Россией таких мер», — говорится в поручениях Путина. Они приняты по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ряд производителей и компаний ушли из России. Минпромторг ввел параллельный импорт. В список вошли товаров из 96 пунктов, в том числе иномарки, запчасти для них, техника Apple, передает телеканал 360.