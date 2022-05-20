Путин придумал способ бороться с санкциями на торговлю с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин поручил разработать меры по обжалованию санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент России Владимир Путин поручил правительству проверить, соответствуют ли принятые странами-участницами Всемирной торговой организации (ВТО) меры по ограничению торговли с РФ правилам организации и придумать, как обжаловать такие санкции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Провести оценку принятых в 2022 году государствами-членами ВТО мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации и представить предложения по обжалованию Россией таких мер», — говорится в поручениях Путина. Они приняты по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ряд производителей и компаний ушли из России. Минпромторг ввел параллельный импорт. В список вошли товаров из 96 пунктов, в том числе иномарки, запчасти для них, техника Apple, передает телеканал 360.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Президент России Владимир Путин поручил правительству проверить, соответствуют ли принятые странами-участницами Всемирной торговой организации (ВТО) меры по ограничению торговли с РФ правилам организации и придумать, как обжаловать такие санкции. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Провести оценку принятых в 2022 году государствами-членами ВТО мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации и представить предложения по обжалованию Россией таких мер», — говорится в поручениях Путина. Они приняты по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ряд производителей и компаний ушли из России. Минпромторг ввел параллельный импорт. В список вошли товаров из 96 пунктов, в том числе иномарки, запчасти для них, техника Apple, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...