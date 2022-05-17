Мантуров анонсировал возвращение импортных товаров в Россию

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Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, мантуров денис, портрет
Денис Мантуров заявил, что некоторые товары поступят в Россию через параллельный импорт летом Фото:
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Первая партия товаров, которые будут доставлены в Россию с помощью параллельного импорта — в обход стран, запретивших поставки в РФ — появятся в стране через месяц. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру. Но, думаю, примерно через месяц», — отметил министр на встрече с журналистами, информацию приводит РИА «Новости».

Кроме того, иностранные компании не просили исключить их товары из перечня параллельного импорта, который позволит поставлять в РФ продукцию без разрешения правообладателей через третьи страны. Председатель правительства России Михаил Мишустин в апреле этого года разрешил ввозить в РФ продукцию иностранных компаний — в список попали более 50 групп товаров и около 200 брендов. Это позволит обойти западные санкции, которые были введены против России из-за спецоперации на Украине. Также импортерам приоритетных для России товаров начнут выдавать льготные кредиты, заявили ранее в ведомстве. Информацию приводит Life.

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Первая партия товаров, которые будут доставлены в Россию с помощью параллельного импорта — в обход стран, запретивших поставки в РФ — появятся в стране через месяц. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру. Но, думаю, примерно через месяц», — отметил министр на встрече с журналистами, информацию приводит РИА «Новости». Кроме того, иностранные компании не просили исключить их товары из перечня параллельного импорта, который позволит поставлять в РФ продукцию без разрешения правообладателей через третьи страны. Председатель правительства России Михаил Мишустин в апреле этого года разрешил ввозить в РФ продукцию иностранных компаний — в список попали более 50 групп товаров и около 200 брендов. Это позволит обойти западные санкции, которые были введены против России из-за спецоперации на Украине. Также импортерам приоритетных для России товаров начнут выдавать льготные кредиты, заявили ранее в ведомстве. Информацию приводит Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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