Путин не дал Алиханову оправдать провалы спецоперацией. Видео

20 мая 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что нельзя прикрываться спецоперацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность попыток связать спад в строительстве в регионе со спецоперацией на Украине. Трансляция рабочей встречи велась на телеканале «Россия 24». «На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться. Вы это сделали, но этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020-21 годах, причем заметный спад был в строительстве. Специальная военная операция на Донбассе тут совершенно ни при чем. Эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной», — отметил российский президент. Во время встречи с президентом Алиханов объяснил спад показателей в строительной отрасли региона проблемами в поставках, которые возникли из-за санкций после начала спецоперации. При этом в целом глава государства оценил работу, которую проводят власти Калининградской области. Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке строительной отрасли из-за санкций, пишет RT. Кабмин, в частности, будет компенсировать застройщикам рост стоимости материалов при работе по госконтрактам и поощрять замену импортных стройматериалов отечественными аналогами. Эксперты называют строительство ключевой отраслью экономики, она призвана обеспечить занятость россиян и позволит стране преодолеть кризис. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х.

Президент России Владимир Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность попыток связать спад в строительстве в регионе со спецоперацией на Украине. Трансляция рабочей встречи велась на телеканале «Россия 24». «На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться. Вы это сделали, но этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020-21 годах, причем заметный спад был в строительстве. Специальная военная операция на Донбассе тут совершенно ни при чем. Эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной», — отметил российский президент. Во время встречи с президентом Алиханов объяснил спад показателей в строительной отрасли региона проблемами в поставках, которые возникли из-за санкций после начала спецоперации. При этом в целом глава государства оценил работу, которую проводят власти Калининградской области. Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке строительной отрасли из-за санкций, пишет RT. Кабмин, в частности, будет компенсировать застройщикам рост стоимости материалов при работе по госконтрактам и поощрять замену импортных стройматериалов отечественными аналогами. Эксперты называют строительство ключевой отраслью экономики, она призвана обеспечить занятость россиян и позволит стране преодолеть кризис. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х.