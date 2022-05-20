Путин встретится со свердловским губернатором Куйвашевым

20 мая 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин 20 мая пообщается с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Совещание анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У президента запланированы несколько рабочих встреч. Среди них — с [губернатором Калининградской области] Антоном Алихановым и Евгением Куйвашевым», — объявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Свердловские элиты ждали этот разговор с конца 2021 года. Будущей осенью у губернатора Куйвашева истекают полномочия, и в областной власти верили, что шеф получит разрешение идти на новый срок. Аудиенция с Путиным — обязательная процедура для переизбирающихся губернаторов. В первый раз встречу ожидали в октябре 2021-го, а затем — зимой 2022-го, но оба раза надежды не оправдывались. 16 мая, за несколько дней до этого разговора, Куйвашев ушел в отпуск. В свердловских политкругах предрекали, что во время отсутствия губернатор как раз получит у Путина согласование на новый срок. Помимо Куйвашева, президент пока принял только одного главу региона, у которого тоже истекают полномочия — губернатора Новгородской области Андрея Никитина. В предыдущий раз Путин и Куйвашев общались один на один в апреле 2020 года. Тогда встреча прошла по видеосвязи и была посвящена проблеме распространения коронавируса в Свердловской области. Политики обсудили поддержку регионального бизнеса, оказавшегося в условиях кризиса, и помощь сфере ЖКХ. Перед последними губернаторскими выборами в 2017 году у Куйвашев состоялся аналогичный сегодняшнему разговор с президентом. Руководители обсудили вопросы дорожного строительства и социально-экономическое положение в регионе. В Екатеринбурге ту встречу восприняли как старт избирательной кампании Куйвашева.