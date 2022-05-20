Полпред Якушев: Куйвашев оправдает «кредит доверия» президента РФ

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Владимир Якушев поддержал свердловского губернатора Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области-2022

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сможет оправдать ожидания президента России Владимира Путина. В разговоре с URA.RU он положительно оценил работу свердловского главы.

«Евгения Владимировича я знаю очень давно. Свердловская область под его руководством вошла в число наиболее инвестиционно-привлекательных регионов страны. Здесь действуют эффективные механизмы поддержки предпринимательства. Налажены прямые коммуникации с представителями бизнеса. В текущей ситуации это особенно значимо», — сказал Якушев корреспонденту URA.RU.

По словам полпреда президента России в УрФО, перед регионом стоит еще много важных задач. «И я уверен, что Евгений Владимирович справится с ними, оправдает кредит доверия, полученный от президента России Владимира Путина, и подкрепит его достойным уровнем поддержки от жителей Свердловской области», — подытожил он.

Президент России и губернатор Свердловской области провели встречу 20 мая. Свердловские элиты ждали этот разговор с конца 2021 года. Будущей осенью у губернатора Куйвашева истекают полномочия, и в областной власти верили, что шеф получит разрешение идти на новый срок. Аудиенция с Путиным — обязательная процедура для переизбирающихся губернаторов.

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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сможет оправдать ожидания президента России Владимира Путина. В разговоре с URA.RU он положительно оценил работу свердловского главы. «Евгения Владимировича я знаю очень давно. Свердловская область под его руководством вошла в число наиболее инвестиционно-привлекательных регионов страны. Здесь действуют эффективные механизмы поддержки предпринимательства. Налажены прямые коммуникации с представителями бизнеса. В текущей ситуации это особенно значимо», — сказал Якушев корреспонденту URA.RU. По словам полпреда президента России в УрФО, перед регионом стоит еще много важных задач. «И я уверен, что Евгений Владимирович справится с ними, оправдает кредит доверия, полученный от президента России Владимира Путина, и подкрепит его достойным уровнем поддержки от жителей Свердловской области», — подытожил он. Президент России и губернатор Свердловской области провели встречу 20 мая. Свердловские элиты ждали этот разговор с конца 2021 года. Будущей осенью у губернатора Куйвашева истекают полномочия, и в областной власти верили, что шеф получит разрешение идти на новый срок. Аудиенция с Путиным — обязательная процедура для переизбирающихся губернаторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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