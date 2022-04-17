Минобороны РФ: иностранных наемников ждет долгий срок в тюрьме

17 апреля 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Россия намерена судить иностранных наемников, приехавших в Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранных наемников, которые убивают славян на Украине, будут судить. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Иностранные наемники по Международному гуманитарному праву не имеют статуса „комбатантов“ (принимающих непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон конфликта — прим. ред.). Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян, поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения», — напомнили в Минобороны России. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее около тысячи украинских морпехов сдались в плен. Среди них были обнаружены британские наемники Эйден Эслин и Шон Пиннер. В ходе боевых действий российские военные ликвидировали отряд из 30 польских наемников в Харьковской области. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Иностранных наемников, которые убивают славян на Украине, будут судить. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Иностранные наемники по Международному гуманитарному праву не имеют статуса „комбатантов“ (принимающих непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон конфликта — прим. ред.). Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян, поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения», — напомнили в Минобороны России. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее около тысячи украинских морпехов сдались в плен. Среди них были обнаружены британские наемники Эйден Эслин и Шон Пиннер. В ходе боевых действий российские военные ликвидировали отряд из 30 польских наемников в Харьковской области.