Минобороны РФ: иностранных наемников ждет долгий срок в тюрьме

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Россия намерена судить иностранных наемников, приехавших в Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Иностранных наемников, которые убивают славян на Украине, будут судить. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Иностранные наемники по Международному гуманитарному праву не имеют статуса „комбатантов“ (принимающих непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон конфликта — прим. ред.). Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян, поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения», — напомнили в Минобороны России.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее около тысячи украинских морпехов сдались в плен. Среди них были обнаружены британские наемники Эйден Эслин и Шон Пиннер. В ходе боевых действий российские военные ликвидировали отряд из 30 польских наемников в Харьковской области.

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Иностранных наемников, которые убивают славян на Украине, будут судить. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Иностранные наемники по Международному гуманитарному праву не имеют статуса „комбатантов“ (принимающих непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон конфликта — прим. ред.). Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян, поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения», — напомнили в Минобороны России. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее около тысячи украинских морпехов сдались в плен. Среди них были обнаружены британские наемники Эйден Эслин и Шон Пиннер. В ходе боевых действий российские военные ликвидировали отряд из 30 польских наемников в Харьковской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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