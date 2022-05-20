Мишустин назначил нового замминистра экономического развития РФ

Новым заместителем министра экономического развития РФ назначен Дмитрий Вахруков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Назначить Вахрукова Дмитрия Сергеевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
21 апреля пост замминистра экономического развития покинул Владислав Федулов. Чиновник пробыл в должности два года и уволился по собственному желанию, передает «Царьград». Ранее Мишустин провел перестановки в еще двух ключевых министерствах. Главой Росстата был назначен Сергей Галкин, заменивший Павла Малкова, который стал врио губернатора Рязанской области. Пост заместителя министра энергетики РФ занял Эдуард Шереметцев.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Новым заместителем министра экономического развития РФ назначен Дмитрий Вахруков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Назначить Вахрукова Дмитрия Сергеевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 21 апреля пост замминистра экономического развития покинул Владислав Федулов. Чиновник пробыл в должности два года и уволился по собственному желанию, передает «Царьград». Ранее Мишустин провел перестановки в еще двух ключевых министерствах. Главой Росстата был назначен Сергей Галкин, заменивший Павла Малкова, который стал врио губернатора Рязанской области. Пост заместителя министра энергетики РФ занял Эдуард Шереметцев.