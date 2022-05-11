Мишустин нашел замену уехавшему в Рязань главе Росстата

Правительство РФ выбрало нового главу Росстата Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Новым главой Росстата будет Сергей Галкин, он заменит на посту Павла Малкова, который стал врио губернатора Рязанской области. Распоряжение о назначении Галкина подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат) стал Сергей Галкин. Новый глава Росстата — выходец из Минэкономразвития. Он был приглашен на должность советника министра в 2017 году», — сообщается на сайте правительства РФ.

Также Галкин был главой департамента организационного обеспечения и коммуникаций, а в 2018 году стал заместителем министра и занимался вопросами региональной политики и регионального развития.

Предыдущего главу Росстата Павла Малкова 10 мая назначили врио Рязанской области после ухода в отставку Николая Любимова. Причину своего решения губернатор не уточнил. Малков зарекомендовал себя на федеральном уровне как управленец с современным подходом к решению проблем и высокой работоспособностью, что поможет ему исправить ситуацию в Рязанской области, считает политтехнолог Алена Август.