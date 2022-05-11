Мишустин нашел замену уехавшему в Рязань главе Росстата

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Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
Правительство РФ выбрало нового главу Росстата Фото:

Новым главой Росстата будет Сергей Галкин, он заменит на посту Павла Малкова, который стал врио губернатора Рязанской области. Распоряжение о назначении Галкина подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат) стал Сергей Галкин. Новый глава Росстата — выходец из Минэкономразвития. Он был приглашен на должность советника министра в 2017 году», — сообщается на сайте правительства РФ.

Также Галкин был главой департамента организационного обеспечения и коммуникаций, а в 2018 году стал заместителем министра и занимался вопросами региональной политики и регионального развития.

Предыдущего главу Росстата Павла Малкова 10 мая назначили врио Рязанской области после ухода в отставку Николая Любимова. Причину своего решения губернатор не уточнил. Малков зарекомендовал себя на федеральном уровне как управленец с современным подходом к решению проблем и высокой работоспособностью, что поможет ему исправить ситуацию в Рязанской области, считает политтехнолог Алена Август.

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Новым главой Росстата будет Сергей Галкин, он заменит на посту Павла Малкова, который стал врио губернатора Рязанской области. Распоряжение о назначении Галкина подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат) стал Сергей Галкин. Новый глава Росстата — выходец из Минэкономразвития. Он был приглашен на должность советника министра в 2017 году», — сообщается на сайте правительства РФ. Также Галкин был главой департамента организационного обеспечения и коммуникаций, а в 2018 году стал заместителем министра и занимался вопросами региональной политики и регионального развития. Предыдущего главу Росстата Павла Малкова 10 мая назначили врио Рязанской области после ухода в отставку Николая Любимова. Причину своего решения губернатор не уточнил. Малков зарекомендовал себя на федеральном уровне как управленец с современным подходом к решению проблем и высокой работоспособностью, что поможет ему исправить ситуацию в Рязанской области, считает политтехнолог Алена Август.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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