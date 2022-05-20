Зеленский предложил хитрый план по конфискации активов РФ

Зеленский предложил договор об изъятии российских активов в пользу КиевуФото: Официальный сайт президента Украины
Киев предложил иностранным государствам заключить многосторонний договор, по которому можно будет изымать активы России за рубежом для дальнейшей их передачи Украине и другим странам. О таком плане действий рассказал лидер Украины Владимир Зеленский.
«Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь», — заявил Зеленский в видеообращении, запись которого есть в Telegram-канале его офиса. Он пояснил, что на основе такого договора российские средства и имущества будут беспрепятственно арестованы или заморожены, а после — конфискованы. В конечном счете их направят в специальный фонд, из которого нуждающиеся в помощи люди, которые так или иначе были пострадали от спецоперации, смогут получить соответствующую компенсацию.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в ограблении россиян. По его словам, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов. Он сравнил эти безосновательные действия с грабежом.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Киев предложил иностранным государствам заключить многосторонний договор, по которому можно будет изымать активы России за рубежом для дальнейшей их передачи Украине и другим странам. О таком плане действий рассказал лидер Украины Владимир Зеленский. «Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь», — заявил Зеленский в видеообращении, запись которого есть в Telegram-канале его офиса. Он пояснил, что на основе такого договора российские средства и имущества будут беспрепятственно арестованы или заморожены, а после — конфискованы. В конечном счете их направят в специальный фонд, из которого нуждающиеся в помощи люди, которые так или иначе были пострадали от спецоперации, смогут получить соответствующую компенсацию. Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в ограблении россиян. По его словам, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов. Он сравнил эти безосновательные действия с грабежом. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида.