Зеленский предложил хитрый план по конфискации активов РФ

21 мая 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

Зеленский предложил договор об изъятии российских активов в пользу Киеву Фото: Официальный сайт президента Украины Киев предложил иностранным государствам заключить многосторонний договор, по которому можно будет изымать активы России за рубежом для дальнейшей их передачи Украине и другим странам. О таком плане действий рассказал лидер Украины Владимир Зеленский. «Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь», — заявил Зеленский в видеообращении, запись которого есть в Telegram-канале его офиса. Он пояснил, что на основе такого договора российские средства и имущества будут беспрепятственно арестованы или заморожены, а после — конфискованы. В конечном счете их направят в специальный фонд, из которого нуждающиеся в помощи люди, которые так или иначе были пострадали от спецоперации, смогут получить соответствующую компенсацию. Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в ограблении россиян. По его словам, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов. Он сравнил эти безосновательные действия с грабежом. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

Киев предложил иностранным государствам заключить многосторонний договор, по которому можно будет изымать активы России за рубежом для дальнейшей их передачи Украине и другим странам. О таком плане действий рассказал лидер Украины Владимир Зеленский. «Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь», — заявил Зеленский в видеообращении, запись которого есть в Telegram-канале его офиса. Он пояснил, что на основе такого договора российские средства и имущества будут беспрепятственно арестованы или заморожены, а после — конфискованы. В конечном счете их направят в специальный фонд, из которого нуждающиеся в помощи люди, которые так или иначе были пострадали от спецоперации, смогут получить соответствующую компенсацию. Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в ограблении россиян. По его словам, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов. Он сравнил эти безосновательные действия с грабежом. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида.