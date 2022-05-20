Германия и Италия приняли ультиматум Путина после разрешения ЕС

21 мая 2022 в 04:21 Размер текста - 17 +

Евросоюз разрешил Германии и Италии платить за газ рублями Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Власти Германии и Италии заявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против Москвы. Решение было принято после обсуждения с Европейским союзом. «Берлин сказал немецким импортерам, что они могут открывать рублевые счета для оплаты российского газа, не нарушая санкций <…> Источники сообщили, что Германия <…> последовательно действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС», — пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника. По информации собеседника издания, правительство Италии также контактировало с Европейской комиссией и «получило от нее разъяснения, как законно покупать российский газ». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли в конце марта 2022 года. Это стало ответом на антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине. В Кремле предупреждали, что Россия прекратит поставки топлива тем странам, которые не будут оплачивать его рублями. В мае итальянская нефтегазовая группа Eni согласилась на предложенную схему. Ранее Италия просила на это разрешения Евросоюза.

Власти Германии и Италии заявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против Москвы. Решение было принято после обсуждения с Европейским союзом. «Берлин сказал немецким импортерам, что они могут открывать рублевые счета для оплаты российского газа, не нарушая санкций <…> Источники сообщили, что Германия <…> последовательно действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС», — пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника. По информации собеседника издания, правительство Италии также контактировало с Европейской комиссией и «получило от нее разъяснения, как законно покупать российский газ». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли в конце марта 2022 года. Это стало ответом на антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине. В Кремле предупреждали, что Россия прекратит поставки топлива тем странам, которые не будут оплачивать его рублями. В мае итальянская нефтегазовая группа Eni согласилась на предложенную схему. Ранее Италия просила на это разрешения Евросоюза.