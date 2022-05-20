20 мая 2022

Германия и Италия приняли ультиматум Путина после разрешения ЕС

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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
Евросоюз разрешил Германии и Италии платить за газ рублями Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

Власти Германии и Италии заявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против Москвы. Решение было принято после обсуждения с Европейским союзом.

«Берлин сказал немецким импортерам, что они могут открывать рублевые счета для оплаты российского газа, не нарушая санкций <…> Источники сообщили, что Германия <…> последовательно действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС», — пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника. По информации собеседника издания, правительство Италии также контактировало с Европейской комиссией и «получило от нее разъяснения, как законно покупать российский газ».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли в конце марта 2022 года. Это стало ответом на антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине. В Кремле предупреждали, что Россия прекратит поставки топлива тем странам, которые не будут оплачивать его рублями. В мае итальянская нефтегазовая группа Eni согласилась на предложенную схему. Ранее Италия просила на это разрешения Евросоюза.

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Власти Германии и Италии заявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против Москвы. Решение было принято после обсуждения с Европейским союзом. «Берлин сказал немецким импортерам, что они могут открывать рублевые счета для оплаты российского газа, не нарушая санкций <…> Источники сообщили, что Германия <…> последовательно действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС», — пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника. По информации собеседника издания, правительство Италии также контактировало с Европейской комиссией и «получило от нее разъяснения, как законно покупать российский газ». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли в конце марта 2022 года. Это стало ответом на антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине. В Кремле предупреждали, что Россия прекратит поставки топлива тем странам, которые не будут оплачивать его рублями. В мае итальянская нефтегазовая группа Eni согласилась на предложенную схему. Ранее Италия просила на это разрешения Евросоюза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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