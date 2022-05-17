В Кремле разъяснили порядок оплаты российского газа в рублях

17 мая 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что оплата происходит в разные сроки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Поставки газа странам, не перешедшим на закупку российского газа за рубли, будут остановлены в соответствии с договорами, так как сроки оплаты у всех разные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Речь идет о поставках, которые были до даты, названной в указе президента. Соответственно поставки по разным договоренностям оплачиваются в разные сроки. Когда последний период, знает „Газпром“», — объяснил Песков в ходе конференц-колла. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли в ответ на западные санкции из-за начала спецоперации РФ на Украине. Новый порядок вступил в силу 1 апреля. Польше и Болгарии «Газпром» уже прекратил поставки из-за отказа покупать газ за рубли, пишет RT. Италия, Германия и Венгрия согласились на новую схему оплаты, а Евросоюз смягчил позицию по ультиматуму Путина. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Поставки газа странам, не перешедшим на закупку российского газа за рубли, будут остановлены в соответствии с договорами, так как сроки оплаты у всех разные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Речь идет о поставках, которые были до даты, названной в указе президента. Соответственно поставки по разным договоренностям оплачиваются в разные сроки. Когда последний период, знает „Газпром“», — объяснил Песков в ходе конференц-колла. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли в ответ на западные санкции из-за начала спецоперации РФ на Украине. Новый порядок вступил в силу 1 апреля. Польше и Болгарии «Газпром» уже прекратил поставки из-за отказа покупать газ за рубли, пишет RT. Италия, Германия и Венгрия согласились на новую схему оплаты, а Евросоюз смягчил позицию по ультиматуму Путина.