Италия согласилась покупать российский газ за рубли

13 мая 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

Итальянская Eni заплатит за российский газ в мае, даже если расчеты будут в рублях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Итальянская нефтегазовая группа Eni намерена оплатить в мае российский газ, даже если расчеты будут переведены из евро в рубли. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. «‎Итальянский энергетический гигант Eni SpA намерен заплатить ПАО „Газпром“ за поставки газа в мае, даже если первоначальный платеж в евро будет конвертирован в рубли <…> Eni еще не создала рублевую учетную запись, но выполняет юридическую работу по подготовке к ее созданию», — пишет издание. Отмечается, что в ближайшее время Евросоюз прояснит энергетическим компаниям, как оплачивать газ из РФ, не нарушая антироссийские санкции. Президент РФ Владимир Путин ввел оплату газа рублями для недружественных стран. Эта мера стала ответом на антироссийские санкции и отказ других государств от российских энергоресурсов из-за спецоперации РФ на Украине. Решение президента поддержали 76% граждан. Большинство ключевых партнеров также согласились перейти на предложенную Россией. В начале мая стало известно, что Италия готова временно покупать у России газ за рубли и планирует попросить соответствующее разрешение у Евросоюза. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Итальянская нефтегазовая группа Eni намерена оплатить в мае российский газ, даже если расчеты будут переведены из евро в рубли. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. «‎Итальянский энергетический гигант Eni SpA намерен заплатить ПАО „Газпром“ за поставки газа в мае, даже если первоначальный платеж в евро будет конвертирован в рубли <…> Eni еще не создала рублевую учетную запись, но выполняет юридическую работу по подготовке к ее созданию», — пишет издание. Отмечается, что в ближайшее время Евросоюз прояснит энергетическим компаниям, как оплачивать газ из РФ, не нарушая антироссийские санкции. Президент РФ Владимир Путин ввел оплату газа рублями для недружественных стран. Эта мера стала ответом на антироссийские санкции и отказ других государств от российских энергоресурсов из-за спецоперации РФ на Украине. Решение президента поддержали 76% граждан. Большинство ключевых партнеров также согласились перейти на предложенную Россией. В начале мая стало известно, что Италия готова временно покупать у России газ за рубли и планирует попросить соответствующее разрешение у Евросоюза.