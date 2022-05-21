Володин анонсировал важные льготы для российских женщин и детей

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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин сообщил об изменениях для россиян Фото:

В России примут ряд законов, которые коснутся социальных льгот для россиян. Одно из новшеств коснется детей-инвалидов и беременных женщин, работающих по договору гражданско-правового характера. Об этом в своем telegram-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Со следующего года в РФ появится единый фонд пенсионного и социального страхования. ПФР и ФСС объединятся, и получить выплаты будет гораздо легче», — заявил он.

Какие еще изменения анонсировал Володин:

  • Сотрудники, у которых заключены договоры ГПХ, смогут получать оплату по больничным листам. То же самое коснется декретных выплат;
  • Поступление в вузы на целевое обучение будет доступно для всех подростков. Тем самым, выпускники получат новые возможности получить высшее образование, а место работы после окончания вуза будет им гарантировано;
  • Обеспечение медицинской страховкой иностранных специалистов. Эта мера коснется высококвалифицированных работников;
  • Предоставлять документы на льготу по капремонту будет не нужно. Информацию получат сами ведомства;
  • Детей-инвалидов будут бесплатно кормить в школьных столовых два раза в день. Льгота не будет зависеть от формы обучения: в ряде субъектов федерации детям, обучающимся дома, будет предоставлен сухой паек.
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В России примут ряд законов, которые коснутся социальных льгот для россиян. Одно из новшеств коснется детей-инвалидов и беременных женщин, работающих по договору гражданско-правового характера. Об этом в своем telegram-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Со следующего года в РФ появится единый фонд пенсионного и социального страхования. ПФР и ФСС объединятся, и получить выплаты будет гораздо легче», — заявил он. Какие еще изменения анонсировал Володин:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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